Người dân, du khách nô nức 'chạm vào ký ức' với chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt nhân dịp 30/4-1/5
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra từ 27/4 đến 03/5/2026.
Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình của cảm xúc - nơi mỗi bước chân như chạm vào dòng chảy ký ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong không gian đầy hoài niệm giữa lòng Thủ đô.
Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu lần này không đưa bạn đi đến một miền đất mới, mà đưa bạn trở về với những dấu mốc thiêng liêng của dân tộc. Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô khoác lên mình diện mạo mới, tái hiện những khẩu hiệu, hình ảnh giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến - như một lời nhắc nhở đầy tự hào về hành trình giành lại độc lập, tự do của dân tộc.
Hình ảnh người dân nô nức chụp ảnh kỷ niệm với Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô.
Trong không gian ấy, hành khách không chỉ "nhìn thấy" lịch sử, mà còn có cơ hội được nhìn lại thời khắc lịch sử hào hùng của ngày Bắc- Nam nối liền một dải- thời khắc mà triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Đó là ký ức không chỉ thuộc về một thế hệ, mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình.
Bằng hành trình của mình, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô góp phần nối dài niềm tự hào dân tộc - để những ký ức hào hùng tiếp tục lan tỏa, sống động trong từng bước chân hôm nay.
Trải nghiệm độc quyền trong dịp 30/4 – 1/5
Trong khuôn khổ chiến dịch, hành khách tham gia hành trình sẽ được chạm vào ký ức lịch sử thông qua không gian tái hiện mang tính trải nghiệm; check-in cùng hình tượng người lính - hoạt động đặc biệt chỉ diễn ra trong dịp Đại lễ.
"Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào" không chỉ mang tính giải trí, mà còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp mỗi hành khách hiểu hơn về giá trị của hòa bình, của sự đoàn viên và thống nhất.
Thông qua "Chuyến tàu đoàn viên", Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô hướng tới việc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách tiếp cận gần gũi, hiện đại hơn. Tại đây, hành khách không chỉ quan sát, mà còn thực sự sống trong từng khoảnh khắc của lịch sử, để hiểu hơn giá trị của hòa bình, của sự thống nhất, và của hai chữ "đoàn viên".
Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội - biến những giá trị truyền thống trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Không chỉ nuôi dưỡng cảm xúc, chuyến tàu còn đánh thức cả vị giác với những thức quà Hà Nội thân quen: kem Tràng Tiền mát lạnh, khoai lang nướng thơm bùi, chè lam dẻo ngọt, bánh xu xê tinh tế, cùng chén trà sen thanh khiết. Những hương vị quen thuộc này góp phần làm trọn vẹn trải nghiệm, gợi nhớ một Hà Nội vừa gần gũi, vừa sâu lắng.
Về thông tin chi tiết chương trình chuyến Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt nhân dịp 30/4-1/5 sẽ diễn ra từ 27/4 - 03/5/2026 xuất phát từ Ga Hà Nội được cập nhật cụ thể trên web Hanoitrain.vn
