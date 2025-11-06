Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây
Người đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.
Một người đàn ông Thái Lan đã tử vong thương tâm sau khi bị kiến cắn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền ở tỉnh Samut Prakan gần Bangkok, hôm 6/10.
Theo The Thaiger , các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Khlong Dan đã được thông báo về cái chết của người đàn ông 39 tuổi, Ekkaphan Thianphanthong, vào khoảng 4h chiều.
Hiện trường vụ việc là một đồn điền gần Đền Soi Sawang Arom ở tiểu khu Khlong Dan, huyện Bang Bo, Samut Prakan.
Ekkaphan được tìm thấy trong đồn điền, cách đường chính khoảng 200 mét. Anh ta được phát hiện nằm ngửa, tay nắm chặt và chân tay cứng đờ. Không có vết thương nghiêm trọng nào được tìm thấy trên cơ thể, ngoại trừ một số vết kiến cắn.
Ông chủ của anh, Pirom Jayakan, 61 tuổi, khai với cảnh sát rằng Ekkaphan đã làm việc với ông hơn 10 năm và ông quý yêu anh như con trai ruột.
Vào ngày xảy ra sự việc, Pirom cho biết ông đã chỉ đạo Ekkaphan và một nhân viên khác, Phichit Phurahong, 52 tuổi, cắt tỉa cây dọc theo ao cá để tránh cành cây vướng vào dây điện.
Ekkaphan trèo lên để cưa cành nhưng ngay sau đó kêu lên đau đớn, nói rằng mình bị kiến cắn. Khi vừa trèo xuống, anh đột nhiên ngã gục xuống đất.
Pirom và Phichit vội vã chạy đến hỗ trợ, cho Ekkaphan dùng ống hít và lau mặt bằng nước lạnh, nhưng tình trạng của anh xấu đi nhanh chóng. Ekkaphan được cho là đã co giật và bất tỉnh, khiến Pirom phải gọi cứu hộ. Đáng buồn, đội cứu hộ đã không thể cứu sống anh.
Sau đó, Phichit tiết lộ rằng anh cũng đã bị kiến đốt hai lần và đưa ra bằng chứng là vết cắn của mình, mặc dù anh không bị phản ứng nghiêm trọng như Ekkaphan.
Mẹ của Ekkaphan, bà Saipin Panthap, 56 tuổi, cho biết bà không nghi ngờ gì về cái chết của con trai và không đổ lỗi cho ông chủ. Bà tin rằng ông thực sự quan tâm đến con trai bà sau nhiều năm làm việc cùng nhau.
Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và phỏng vấn các nhân chứng trước khi đưa thi thể Ekkaphan đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để khám nghiệm tử thi chi tiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Người ta tin rằng anh có thể đã bị dị ứng với nọc độc của loài kiến và tử vong.
Minh Hoa (t/h)
