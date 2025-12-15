Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?
Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải thực hiện chụp tới 6 lần mới được kết quả ưng ý!
Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy vừa chia sẻ bức ảnh hiếm có: khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù rơi tự do trực diện trước Mặt Trời. Để thực hiện cú chụp tưởng chừng bất khả thi này, McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thử đi thử lại nhiều lần và chỉ thành công ở lần nhảy thứ sáu.
Gabriel C. Brown, một YouTuber đồng thời là bạn của McCarthy, cho biết trên Instagram rằng hai người phải tính toán hàng loạt yếu tố gồm vị trí, thời điểm, loại máy bay, khoảng cách và cả góc Mặt Trời tối ưu dựa theo quỹ lượn mà không dùng động cơ của máy bay. Bên cạnh đó, họ phải phối hợp qua bộ đàm để căn đúng khoảnh khắc Brown nhảy ra khỏi máy bay, sao cho đường rơi của anh đi trúng vị trí Mặt Trời trong khung hình.
McCarthy bố trí một hệ thống kính thiên văn tại sa mạc Arizona và theo dõi trực tiếp hình ảnh gửi về, trong khi Brown được đưa lên không bằng máy bay cánh cố định. Khi xác định đúng vị trí, McCarthy dùng bộ đàm yêu cầu Brown nhảy. Video ghi lại khoảnh khắc ấy cho thấy sự phối hợp chính xác tuyệt đối và mức độ kịch tính của toàn bộ quá trình.
Điểm khiến bức ảnh trở nên đặc biệt nằm ở việc Brown được ghi lại dưới dạng bóng đen khi đi qua phía trước sắc quyển Mặt Trời. Để hiển thị rõ những chi tiết rực lửa này, McCarthy sử dụng kính lọc hydrogen-alpha, cho phép quan sát cấu trúc bề mặt mà ánh sáng trắng thông thường không thể hiện được. Sau khi chụp khoảnh khắc Brown rơi tự do, McCarthy tiếp tục dùng kính thiên văn khác để chụp Mặt Trời ở độ phân giải cao hơn rồi ghép thành một bức ảnh toàn cảnh, khớp lại với chi tiết trong tấm hình gốc.
Trong video được McCarthy chia sẻ, nhiếp ảnh gia này không giấu được sự phấn khích khi xác nhận ảnh đã thành công: “Chúng ta làm được rồi anh bạn!” . Anh gọi tác phẩm là “Cú rơi của Icarus”, lấy cảm hứng từ câu chuyện Icarus trong thần thoại Hy Lạp, người bay quá gần với Mặt Trời và rơi xuống biển khi đôi cánh làm bằng sáp tan chảy. McCarthy cũng phát hành phiên bản in giới hạn của bức ảnh trên trang web cá nhân.
Trước đó, McCarthy từng nhiều lần chụp được các vật thể đi ngang qua Mặt Trời, bao gồm cảnh một tên lửa bay qua đĩa Mặt Trời hồi tháng 9.
Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩnChuyện đó đây - 15 giờ trước
Viện Nghiên cứu Không gian ước tính cơn bão Mặt Trời lần này đạt cường độ G4.7, trong đó mức G5 là cao nhất, chỉ một sự kiện ở cấp độ "cực đoan".
Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộcChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một chú tuần lộc ở Anh vừa có một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi lễ hội Giáng sinh, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dòChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất được phát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai CậpChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai khoảng trống chứa không khí tại kim tự tháp Menkaure, củng cố giả thuyết về một lối vào bí mật thứ hai.
"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Tàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoángChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.
Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sátChuyện đó đây - 5 ngày trước
Phát hiện mới tại mỏ vàng đánh dấu bước tiến đột phá trong thăm dò và khai thác vàng tại Trung Quốc.
Hai tàu vũ trụ mới làm gì ở “Trái Đất khác đã chết” của hệ Mặt Trời?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Cặp tàu vũ trụ song sinh dự kiến sẽ rời Trái Đất vào ngày 12-11.
Vũ trụ đã chuyển sang thời kỳ "lão hóa"?Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ vũ trụ giãn nở có thể đang dần chậm lại
"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mớiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.
Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tayChuyện đó đây
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.