Tìm ra "Thành phố Bảy khe núi" mất tích hơn 3.000 năm trước ở châu Á
Một thành phố cổ rộng đến 140 ha với nhiều công trình phức tạp đã làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về xã hội thảo nguyên thời đồ đồng.
Theo Live Science, một cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái trên thảo nguyên Kazakhstan, một quốc gia vùng Trung Á, đã phơi bày một thành phố cổ được xây dựng từ những năm 1600 trước Công Nguyên, được đặt tên là Semiyarka.
Nơi mà khu định cư cổ đại này được phát hiện nằm trên đỉnh một vách đá phía trên sông Irtysh ở Đông Bắc Kazakhstan, nhìn ra một mạng lưới các thung lũng, cho thấy nơi đây có thể là một cảng sông tấp nập thời cổ đại.
Vị trí và địa hình nổi bật đã đem đến cho nó một biệt danh thú vị: "Thành phố Bảy khe núi".
Những gì còn sót lại của thành phố cổ bao gồm hai hàng công sự bằng đất lớn, nghiêng về phía nhau và được chia thành các cấu trúc nhỏ hơn. Các bức tường bằng gạch bùn được xây dọc theo mặt trong của bờ đất và có thể đã phân định ranh giới giữa các hộ gia đình.
Một cấu trúc trung tâm lớn hơn nằm ở nơi hai hàng giao nhau. Cấu trúc này có kích thước gấp đôi hai cấu trúc kia và có thể được sử dụng cho các nghi lễ hoặc hoạt động chính trị.
Phía Đông Nam của một trong những dãy công sự bằng đất là một khu vực chứa đầy hiện vật kim loại, quặng và xỉ, cho thấy khu vực này đã được sử dụng cho mục đích gia công kim loại.
Vì vậy, Thành phố Bảy khe núi có thể là ví dụ sơ khai về một thành phố công nghiệp cổ đại, nơi ngành chế tác đồng và hợp kim đồng thiếc rất phát triển.
Nhà khảo cổ Miljana Radivojević từ University College London (UCL - Anh) mô tả đó là "một nền tảng của nền kinh tế thời kỳ đồ đồng Á - Âu, đã từ lâu không được ghi chép trong hồ sơ khảo cổ học.
"Nó chứng minh rằng các cộng đồng du mục vẫn có khả năng xây dựng và duy trì các khu định cư lâu dài, được tổ chức tốt, tập trung vào sản xuất luyện kim quy mô lớn" - tiến sĩ Radivojević nói.
Quặng kim loại được sử dụng để chế tác những hiện vật tại thành phố cổ có thể đến từ các mỏ gần đó ở dãy núi Altai, gần biên giới Kazakhstan với Nga, Mông Cổ và Trung Quốc.
Với vị trí chiến lược gần các mỏ này và dòng sông, thành phố này có thể cũng là trung tâm thương mại và phân phối nguyên vật liệu cho ngành chế tác kim loại trong khu vực.
Các cuộc khai quật cũng đem về nhiều đồ gốm từ các nền văn hóa thời kỳ đồ đồng muộn, cụ thể là Cherkaskul (1600-1250 trước Công nguyên) và Alekseevka-Sargary (1500-1100 trước Công Nguyên), cho thấy Thành phố Bảy khe núi có thể đã phồn thịnh trong khoảng 5 thế kỷ trước khi "mất tích" khỏi những trang sử.
Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộChuyện đó đây - 1 ngày trước
Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.
Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải thực hiện chụp tới 6 lần mới được kết quả ưng ý!
Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩnChuyện đó đây - 3 ngày trước
Viện Nghiên cứu Không gian ước tính cơn bão Mặt Trời lần này đạt cường độ G4.7, trong đó mức G5 là cao nhất, chỉ một sự kiện ở cấp độ "cực đoan".
Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộcChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một chú tuần lộc ở Anh vừa có một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi lễ hội Giáng sinh, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dòChuyện đó đây - 5 ngày trước
Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất được phát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai CậpChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai khoảng trống chứa không khí tại kim tự tháp Menkaure, củng cố giả thuyết về một lối vào bí mật thứ hai.
"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Tàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoángChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.
Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sátChuyện đó đây - 1 tuần trước
Phát hiện mới tại mỏ vàng đánh dấu bước tiến đột phá trong thăm dò và khai thác vàng tại Trung Quốc.
Hai tàu vũ trụ mới làm gì ở “Trái Đất khác đã chết” của hệ Mặt Trời?Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Cặp tàu vũ trụ song sinh dự kiến sẽ rời Trái Đất vào ngày 12-11.
Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tayChuyện đó đây
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.