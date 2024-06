Người đàn ông 43 tuổi nhập viện sau 'tình một đêm' với người quen cũ

Mắc lậu sau 2 ngày quan hệ với người quen cũ

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời gian gần đây khá nhiều bệnh nhân bị bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám. "Một buổi sáng có 10 bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục. Tất cả đều do quan hệ tình dục không an toàn với đối tác là bạn mới quen qua mạng hoặc bạn gái cũ, ở cơ sở massage". PGS.TS Bắc nói.

Tiêu biểu, mới đây nhất là bệnh nhân nam tên là N. V. T. 43 tuổi, làm ở một công ty lớn, do công việc nên hay gặp gỡ và kí kết với các đối tác. Theo lời kể của bệnh nhân, ngày đi công tác anh đã gặp gỡ với người quen cũ. Anh T và người quen cũ cùng nhau quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su, anh cũng không nghi ngờ điều gì.

Tuy vậy, chỉ 2 ngày sau chuyến công tác ấy, anh T. đã trở lại Hà Nội và thấy xuất hiện tiểu buốt , ban đầu các biểu hiện nhẹ sau nặng lên, rồi anh thấy có dịch từ niệu đạo chảy ra, trắng đục. "Tôi hoảng sợ, lo lắng mới đến khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám" bệnh nhân T. cho biết.

Tại đây các bác sĩ thăm khám và kết luận anh T bị viêm niệu đạo do lậu.

Viêm niệu đạo do lậu mủ chảy dòng dòng sau tình một đêm.

Tuyệt đối không quan hệ tình dục thiếu an toàn

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc có một thực tế đáng báo động hiện nay là tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do lối sống, quan hệ tình dục thiếu an toàn. Trong đó, chỉ tính riêng bệnh lậu , mỗi năm thế giới ghi nhận trên 80 triệu ca mắc mới, trong đó tỷ lệ mắc là 0,7% ở nam giới và 0,9% ở nữ giới....Vì vậy, việc tuyêt đối tuân thủ các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục là điều cần thiết.

Chia sẻ về vấn đề này, theo PGS.TS Hoài Bắc, bệnh lậu có tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae, thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục, do quan hệ tình dục không an toàn. Đối tác nữ có vi khuẩn lậu trong âm đạo, cổ tử cung , miệng, họng, thậm chí là hậu môn, sẽ lây cho người nam trong những lần sex thiếu an toàn. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến với nam nữ trong độ tuổi sinh sản.

Biểu hiện của bệnh lậu trong thời gian đầu không rõ ràng nên rất khó nhận biết. Sau vài ngày, người bệnh mới phát hiệu triệu chứng bất thường như dương vật bị chảy mủ, ngứa hậu môn và chảy máu, một số người bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh. Khi nhiễm trùng lan sang các khu vực xung quanh như bìu và tinh hoàn, nam giới nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn, dẫn đến vô sinh .

Nâng cao ý thức chung thủy với một bạn tình và quan hệ tình dục an toàn.

Phụ nữ mắc bệnh lậu hầu như không có triệu chứng cụ thể nên thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh phụ khoa thông thường. Ở giai đoạn nặng, bệnh xuất hiện các triệu chứng như tiểu đau buốt, có mủ màu xanh, vàng chảy ra từ niệu đạo, cổ tử cung, vùng kín có mùi hôi tanh bất thường.

Theo bác sĩ, nếu bệnh nhân thấy đau buốt, chảy dịch, chảy mủ niệu đạo sau quan hệ tình dục không an toàn như thay đổi bạn tình, không mang bao cao su, bao cao su bị rách..., cần khám và điều trị sớm.

"Phát hiện sớm, bệnh nhân có thể dùng thuốc kháng sinh đặc trị chống lại vi khuẩn lậu. Điều trị đúng thuốc, đủ liều thì triệu chứng tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần sẽ giảm nhanh sau 24-48 giờ, riêng tiểu ra mủ sẽ hết chậm hơn sau 48-72 giờ. Các triệu chứng chung có thể biến mất hoàn toàn sau 5-7 ngày. Khi bệnh tiến triển nặng cần điều trị bằng phương pháp ngoại khoa nhằm phá hủy triệt để mầm bệnh, ngăn ngừa tái phát"- PGS.TS Bắc nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Bắc, bệnh có khả năng lây lan rất sớm ngay từ khi ủ bệnh chưa có triệu chứng, nên mọi người nên nâng cao ý thức chung thủy với một bạn tình và quan hệ tình dục an toàn. Đây là cách tốt nhất để phòng chống bệnh lậu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.