Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện nhồi máu cơ tim, thoát chết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Vừa qua, các bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kịp thời sốc điện cấp cứu, can thiệp đặt stent khẩn cấp để giành lại sự sống cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân là ông Lê Văn T. (46 tuổi, thành phố Móng Cái) có biểu hiện đau tức ngực, khó thở nhiều ngày nay, sau đó đột ngột đau tức ngực trái dữ dội được cấp cứu tại Trung tâm y tế Móng Cái. Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn từ xa với Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp, đồng thời hướng dẫn sơ cứu và đảm bảo vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên an toàn.

Hình ảnh tắc cấp tính hoàn toàn động mạch vành phải. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng cấp cứu tối khẩn. Các bác sĩ đã duy trì thuốc trợ tim, vận mạch liều cao. Sau khi ổn định, bệnh nhân được chuyển phòng can thiệp. Kíp bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch được huy động để thực hiện can thiệp cấp cứu cho người bệnh. Kết quả chụp mạch cho thấy 3 thân động mạch vành tổn thương nặng, huyết khối làm tắc cấp tính hoàn toàn động mạch vành phải, động mạch mũ và động mạch liên thất trước hẹp nặng.

Sau chụp động mạch vành, bệnh nhân diễn biến nhanh, rung thất liên tục, ngừng tim đột ngột. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu sốc điện ngoài lồng ngực 15 lần để xử trí các rối loạn nhịp, đưa tim đập trở lại kết hợp sử dụng thuốc vận mạch, đặt nội khí quản, an thần, thở máy. Sau nỗ lực cấp cứu căng thẳng, tri giác người bệnh hồi phục, có huyết áp, điện tim phục hồi nhịp xoang. Kíp can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện đặt stent để tái thông lòng mạch bị hẹp tắc, khôi phục tưới máu cho cơ tim.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát. Nhờ chăm sóc điều trị tích cực, sau 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân tiến triển rõ rệt, tỉnh táo, chức năng tim cải thiện đáng kể. Hiện tại, bệnh nhân T. đã ổn định, hết đau tức ngực, trở lại sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch cho biết: "Trường hợp bệnh nhân T. chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới biến chứng loạn nhịp tim, ngoại tâm thu thất, rung thất – sốc tim trên nền bệnh nhân động kinh. Người bệnh diễn biến nặng ngay trên bàn can thiệp, chỉ còn vài phần trăm cơ hội sống. Chúng tôi đã nỗ lực sốc điện cấp cứu 15 lần để cứu người bệnh bằng mọi giá. May mắn là những quyết tâm của chúng tôi được đền đáp, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại, huyết áp dần ổn định. Kíp can thiệp sau đó tiếp tục đặt stent để tái thông mạch vành phải bị tắc hoàn toàn. Đây là một ca khó, bởi sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp có tỷ lệ tử vong rất cao. Sự hồi phục của bệnh nhân là kết quả của việc phối hợp liên viện sơ cứu ban đầu hiệu quả, người bệnh được cấp cứu biến chứng và can thiệp kịp thời".

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chủ động thay đổi lối sống: Tập thể dục thường xuyên, nói không với thuốc lá, thuốc lào và nghiêm túc tuân thủ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ để hạn chế tái phát bệnh về sau.

