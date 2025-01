Người đàn ông 68 tuổi nửa đêm co giật toàn thân, tử vong 1 giờ sau đó vì ăn 2 thứ trước khi đi ngủ

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây, một người đàn ông 68 tuổi nước này đột nhiên bị co giật toàn thân trong một đêm yên tĩnh và qua đời chỉ một giờ sau đó. Sau khi điều tra sâu, nguồn gốc của thảm kịch này thực chất là do ông đã vô tình ăn hai loại thực phẩm trước khi đi ngủ. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, nhắc nhở rằng không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc lựa chọn chế độ ăn uống trước khi đi ngủ.

Được biết, người đàn ông này thường có sức khỏe tốt nhưng thói quen ăn uống lại không tốt. Vào đêm xảy ra sự việc, ông đã ăn một số thực phẩm giàu chất béo và thực phẩm nhiều cholesterol trước khi đi ngủ. Những thực phẩm này giống như tai họa, nhanh chóng tích tụ trong mạch máu, gây tắc nghẽn mạch máu, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng nhanh chóng.

Các bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh báo rằng thực phẩm giàu chất béo và cholesterol cao chẳng khác nào đặt chướng ngại vật lên tim, làm trầm trọng thêm tình trạng xơ vữa động mạch và gây ra mối đe dọa chưa từng có đối với hệ tim mạch.

Trên thực tế, tình trạng co giật ở người cao tuổi là sự phản ánh trực tiếp sự tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống tim mạch của họ. Khi lưu lượng máu đến mạch vành bị cắt đứt, tim ngay lập tức rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ cấp tính nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến hoại tử cơ tim do thiếu máu cục bộ. Người bệnh sẽ bất tỉnh ngay lập tức, co giật liên tục và rối loạn nhịp thở, thậm chí qua đời như trường hợp nêu trên nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngoài các bệnh về tim mạch, co giật cũng có thể liên quan mật thiết đến sự dao động của hệ thần kinh, xuất huyết não và các nguyên nhân khác. Trước khi qua đời, một khi lượng máu cung cấp lên não ngừng lại, quá trình hoại tử sẽ bắt đầu sau 5 đến 6 phút, nhưng các bộ phận khác của cơ thể vẫn được điều khiển bởi các tế bào thần kinh cột sống. Vì vậy, dưới sự kích thích từ bên ngoài, cơ thể con người sẽ bị co giật.

Đối với bệnh nhân xuất huyết não, máu tụ trong não có thể kích thích các tế bào vỏ não, khiến tế bào não trở nên quá phấn khích và tạo ra sự phóng điện bất thường, từ đó cũng có thể gây co giật tứ chi hoặc cơ thể.

Sự việc này không chỉ đáng buồn mà còn là lời cảnh tỉnh cho sức khỏe của chúng ta. Việc lựa chọn thực phẩm trước khi đi ngủ có tầm quan trọng sống còn đối với cuộc sống và sức khỏe của chúng ta.

Thực phẩm giàu chất béo và cholesterol không chỉ làm tăng gánh nặng cho tim mà còn có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh tiêu thụ những thực phẩm như vậy trước khi đi ngủ, thay vào đó hãy chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe như trái cây và rau quả tươi, ngon, bổ dưỡng, bánh mì nguyên cám mềm và các sản phẩm từ sữa ít béo.

Đồng thời, chúng ta phải luôn chú ý đến tình trạng thể chất của mình, tiến hành khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện và điều trị những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Đặc biệt là người cao tuổi, chức năng thể chất ngày càng suy giảm, cần chú ý hơn đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt để ngăn ngừa phát sinh nhiều loại bệnh.

Nguồn và ảnh: Sohu

Mỹ Diệu