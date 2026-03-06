Người đàn ông có 3 biểu hiện này: Nghe tưởng bình thường nhưng lấy làm chồng dễ khổ cả đời
GĐXH - Trong tình yêu, không phải biểu hiện nào của đàn ông cũng đáng để bỏ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu một người đàn ông thường xuyên có 3 biểu hiện như thiếu trung thực, quá so đo tính toán hoặc nóng nảy khó kiểm soát cảm xúc, phụ nữ nên cân nhắc kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
3 biểu hiện ở đàn ông phụ nữ nên cân nhắc trước khi kết hôn
Trong chuyện tình cảm, việc lựa chọn bạn đời là quyết định rất quan trọng đối với mỗi người phụ nữ. Không ít người khi yêu thường bỏ qua những biểu hiện nhỏ của đối phương, nhưng theo nhiều quan điểm về hôn nhân, những dấu hiệu này có thể phản ánh rõ tính cách và cách một người đàn ông đối xử với bạn đời trong tương lai.
Một số biểu hiện ở đàn ông mà phụ nữ nên cân nhắc trước khi kết hôn gồm: thiếu trung thực trong lời nói và hành động, quá so đo tính toán trong chuyện tiền bạc hoặc chi tiêu, và thường xuyên nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc. Những đặc điểm này dễ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, thiếu tin tưởng và khiến người phụ nữ cảm thấy không được tôn trọng.
Vì vậy, trước khi quyết định gắn bó lâu dài với một người đàn ông, phụ nữ nên dành thời gian quan sát và tìm hiểu kỹ tính cách của đối phương. Việc nhận ra những biểu hiện không phù hợp từ sớm sẽ giúp mỗi người đưa ra lựa chọn đúng đắn và tránh được những tổn thương trong cuộc sống hôn nhân sau này.
Vì sao ngày càng nhiều vợ chồng trẻ chỉ gọi nhau là đồng đội, bạn cùng phòng?Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước
Xu hướng xưng hô mới của các cặp đôi Trung Quốc - gọi là bạn cùng phòng thay cho vợ chồng, người yêu - cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về hôn nhân.
Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khácGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào những người nổi bật nhất cũng là người thành công nhất. Trong thực tế, nhiều người trông rất bình thường, thậm chí khá lặng lẽ, nhưng theo thời gian lại đạt được thành tựu đáng kể. Theo quan sát của nhiều chuyên gia, 3 kiểu người dưới đây thường có khả năng đi xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.
50 tuổi ly hôn với chồng giám đốc ngân hàng vì ngoại tình, ra đi tay trắng: Nửa đời sau sống tốt nhờ 4 điềuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Ly hôn ở tuổi 50 không phải là thất bại của Lâm Tĩnh, mà là điểm khởi đầu cho một cuộc đời tỉnh thức hơn.
Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạnChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Sự việc không chỉ khiến quan khách bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi: Làm sao để xử lý dứt điểm mối quan hệ với người yêu cũ, tránh những hệ lụy khó lường?
Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'Gia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Con gái thường rung động trước những câu tỏ tình chân thành, thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc như: khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài, công nhận giá trị của cô ấy và bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, giản dị nhưng xuất phát từ cảm xúc thật.
Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêngChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.
3 nỗi sợ lớn nhất đời người: Bước qua được 1 điều thôi, bạn đã sống an nhiên hơn 90% người khácGia đình - 3 ngày trước
GĐXH - Có những nỗi sợ không nhìn thấy được, nhưng lại âm thầm điều khiển cảm xúc và lựa chọn của chúng ta mỗi ngày. Sợ thất bại, sợ mất mát, sợ thời gian trôi qua mà mình chưa kịp trở thành ai đó. Thực ra, đời người chỉ có 3 nỗi sợ lớn nhất – và khi bạn dám bước qua, cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên an nhiên hơn rất nhiều.
Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiênGia đình - 4 ngày trước
GĐXH - Tuổi trung niên không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Đây mới chính là giai đoạn “đắt giá” nhất của đời người – khi bạn đủ trải nghiệm để hiểu điều gì nên buông, điều gì nên giữ. Người xưa từng đúc kết 4 lối sống tưởng đơn giản nhưng lại quyết định việc bạn sẽ sống an yên hay mệt mỏi trong nửa đời còn lại. Bạn đã thực sự sống đúng cách chưa?
Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.
40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do nàyChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".
Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêngChuyện vợ chồng
Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.