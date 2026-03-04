Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Thứ tư, 09:29 04/03/2026 | Chuyện vợ chồng
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sự việc không chỉ khiến quan khách bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi: Làm sao để xử lý dứt điểm mối quan hệ với người yêu cũ, tránh những hệ lụy khó lường?

Người yêu cũ xuất hiện giữa lễ cưới: Tuyên bố gây chấn động

Hôn lễ vốn là thời khắc thiêng liêng, nơi cô dâu chú rể trao nhau lời thề trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Thế nhưng, màn xuất hiện gây sốc của người yêu cũ chú rể khiến một đám cưới tại bang Michigan (Mỹ) bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Khi cặp đôi đang chuẩn bị nói lời nguyện ước, một cô gái bất ngờ đứng bật dậy giữa khán phòng.

Người này được cho là người yêu cũ của chú rể. Không chút do dự, cô hét lớn gọi tên anh: "Anthony! Anh giả vờ không biết em sao? Em đang mang trong mình con của anh!".

Lời tuyên bố khiến cả khán phòng chết lặng. Từ một buổi lễ trang trọng, không khí lập tức chuyển sang căng thẳng, ngột ngạt.

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn - Ảnh 1.

Chú rể và cô dâu đang làm thủ tục trên lễ đường. Phía dưới bạn gái cũ của chú rể liên tục hét lớn.

Hỗn loạn bùng nổ vì người yêu cũ "không mời mà đến"

Sau tuyên bố gây sốc của người yêu cũ, một cô gái được cho là em gái cô dâu đã tức giận lao đến, ném bó hoa cưới về phía cô này.

Tiếng la hét, tiếng xì xào vang lên khắp nơi, buổi lễ gần như rơi vào hỗn loạn.

Sau đó, người yêu cũ được đưa ra khỏi địa điểm tổ chức. Đáng chú ý, đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra, dù chắc chắn tâm lý của cô dâu, chú rể và quan khách đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người thương cảm cho cô dâu trong ngày trọng đại. Người chỉ trích chú rể vì không xử lý triệt để mối quan hệ với người yêu cũ.

Cũng có ý kiến đặt câu hỏi về động cơ thật sự của cô gái xuất hiện phá lễ cưới. Tuy nhiên, thực hư vẫn chưa được xác nhận.

Vì sao người yêu cũ có thể trở thành "quả bom nổ chậm"?

Sau chia tay, không phải ai cũng chấp nhận thực tế. Có những người yêu cũ không thể buông bỏ, liên tục tìm cách liên lạc, níu kéo, thậm chí tìm cơ hội xuất hiện ở những thời điểm nhạy cảm.

Nếu mối quan hệ cũ không được kết thúc rõ ràng, sự mập mờ rất dễ khiến người yêu cũ nuôi hy vọng rằng vẫn còn cơ hội quay lại.

Chính hy vọng đó có thể biến thành hành vi đeo bám, gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn.

Một lời chia tay thiếu dứt khoát hôm nay có thể trở thành rắc rối lớn trong tương lai.

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn - Ảnh 2.

Sau chia tay, không phải ai cũng chấp nhận thực tế. Có những người yêu cũ không thể buông bỏ, liên tục tìm cách liên lạc, níu kéo. Ảnh minh họa

Cách giao tiếp dứt khoát để người yêu cũ không hiểu lầm

Khi quyết định chấm dứt mối quan hệ, điều quan trọng nhất là sự rõ ràng.

Tránh sử dụng những câu như "Hiện tại anh chưa sẵn sàng" hoặc "Có lẽ sau này sẽ khác". Những lời nói này dễ khiến người yêu cũ hiểu rằng cánh cửa vẫn còn hé mở.

Thông điệp sau chia tay phải nhất quán: Mối quan hệ đã kết thúc. Bạn không cần giải thích quá nhiều hay tranh luận kéo dài.

Việc nói chuyện hậu chia tay càng lâu, người yêu cũ càng có cơ hội bám víu vào hy vọng mong manh.

Công khai chia tay để chấm dứt hy vọng của người yêu cũ

Chia tay trong lặng lẽ đôi khi lại là sai lầm. Khi bạn không nói rõ với bạn bè, gia đình hay những người quen chung, người yêu cũ có thể cho rằng bạn vẫn còn quan tâm và cố tình giữ kín mối quan hệ.

Việc công khai tình trạng độc thân hoặc mối quan hệ mới không phải để làm tổn thương ai, mà là cách xác lập ranh giới.

Khi thông tin rõ ràng, người yêu cũ sẽ khó có cơ hội tự huyễn hoặc rằng mọi thứ chưa thực sự chấm dứt.

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn - Ảnh 3.

Chia tay trong lặng lẽ đôi khi lại là sai lầm. Ảnh minh họa

Cắt đứt liên lạc với người yêu cũ: Giải pháp cần thiết

Trong thời đại mạng xã hội, việc chặn số điện thoại, hủy kết bạn, ngừng theo dõi là bước quan trọng nếu người yêu cũ liên tục làm phiền.

Nhiều người nghĩ rằng trả lời một câu "Đừng nhắn nữa" là đủ, nhưng bất kỳ phản hồi nào cũng có thể bị diễn giải thành dấu hiệu bạn vẫn quan tâm.

Sự im lặng tuyệt đối mới là thông điệp mạnh mẽ nhất gửi tới người yêu cũ: Không còn cơ hội nào nữa.

Nếu người yêu cũ gửi quà, thư xin lỗi hay tìm cách tiếp cận gián tiếp, bạn cũng không nên phản hồi. Một lần mềm lòng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa.

Khi người yêu cũ đeo bám trở thành hành vi nguy hiểm

Không phải mọi hành vi níu kéo đều vô hại. Nếu người yêu cũ bắt đầu theo dõi, xuất hiện bất ngờ tại nơi làm việc, liên hệ với người thân để gây áp lực, gửi tin nhắn đe dọa hoặc quấy rối trên mạng xã hội, tình huống đã vượt khỏi phạm vi tình cảm thông thường.

Khi nhận thấy dấu hiệu leo thang, bạn cần chia sẻ với gia đình, bạn bè và cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Sự an toàn của bản thân luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũLấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũ

Tôi biết, việc một người đàn ông đã có gia đình êm ấm nhưng tôi mà vẫn còn vương vấn bóng hình cũ là một sự phản bội về mặt cảm xúc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Cùng chuyên mục

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái thường rung động trước những câu tỏ tình chân thành, thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc như: khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài, công nhận giá trị của cô ấy và bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, giản dị nhưng xuất phát từ cảm xúc thật.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

3 nỗi sợ lớn nhất đời người: Bước qua được 1 điều thôi, bạn đã sống an nhiên hơn 90% người khác

3 nỗi sợ lớn nhất đời người: Bước qua được 1 điều thôi, bạn đã sống an nhiên hơn 90% người khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những nỗi sợ không nhìn thấy được, nhưng lại âm thầm điều khiển cảm xúc và lựa chọn của chúng ta mỗi ngày. Sợ thất bại, sợ mất mát, sợ thời gian trôi qua mà mình chưa kịp trở thành ai đó. Thực ra, đời người chỉ có 3 nỗi sợ lớn nhất – và khi bạn dám bước qua, cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên an nhiên hơn rất nhiều.

Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiên

Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiên

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Tuổi trung niên không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Đây mới chính là giai đoạn “đắt giá” nhất của đời người – khi bạn đủ trải nghiệm để hiểu điều gì nên buông, điều gì nên giữ. Người xưa từng đúc kết 4 lối sống tưởng đơn giản nhưng lại quyết định việc bạn sẽ sống an yên hay mệt mỏi trong nửa đời còn lại. Bạn đã thực sự sống đúng cách chưa?

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - 4 kiểu phụ nữ nên tránh xa khi chọn bạn đời là những kiểu nào? Theo nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân, ngoại hình không quyết định hạnh phúc lâu dài. Điều quan trọng nằm ở tính cách, giá trị sống và khả năng đồng hành. Dưới đây là 4 kiểu phụ nữ dù xinh đẹp vẫn dễ khiến hôn nhân rơi vào mệt mỏi nếu không thay đổi.

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

Gia đình - 4 ngày trước

GĐXH - Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? Điều quan trọng nhất là đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và chăm sóc tinh thần cho vợ trong suốt thai kỳ. Chỉ với 3 việc đơn giản nhưng thiết thực dưới đây, người chồng có thể giúp vợ an tâm dưỡng thai và giữ gìn hạnh phúc gia đình bền chặt.

3 người chính là 'thần tài' trong đời bạn: Gặp được phải biết trân trọng

3 người chính là 'thần tài' trong đời bạn: Gặp được phải biết trân trọng

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - 3 người được xem là “thần tài” trong đời bạn không chỉ mang đến tài lộc mà còn giúp bạn có cơ hội, động lực và niềm tin để phát triển. Đó có thể là người thân trong gia đình, người bạn chân thành hoặc quý nhân dẫn đường. Nếu may mắn gặp được, hãy biết trân trọng trước khi quá muộn.

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Không phải giàu có hay thành công mới mang lại bình yên. Thứ quyết định một đời an nhiên thực ra nằm ở 3 tâm thái: giữ tâm tĩnh lặng, kiểm soát lời nói và âm thầm tu dưỡng bản thân. Khi làm được điều này, bạn sẽ tự tạo cho mình một vùng bình yên nội tâm vững vàng trước mọi sóng gió.

Xem nhiều

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình
6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Chuyện vợ chồng
3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top