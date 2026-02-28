40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

Ngày ấy, tôi nhận nhiệm vụ đi công tác nước ngoài 3 năm để xây dựng sự nghiệp, nuôi hy vọng về một đám cưới rình rang khi trở về.

Thế nhưng, khoảng cách địa lý và những khác biệt múi giờ đã bào mòn kiên nhẫn của người ở lại. Cô ấy không chờ được.

Một buổi sáng, tôi chết lặng khi biết cô ấy đã gật đầu làm vợ người ta. Chúng tôi kết thúc mối tình 6 năm chỉ bằng một cuộc hội thoại online chóng vánh.

Tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi người yêu cũ dù cô ấy đã có gia đình (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Hơn 5 năm qua, cô ấy đã là vợ người ta, đã là mẹ của những đứa trẻ kháu khỉnh. Còn tôi, sau khi về nước, dù đã cố gắng mở lòng, cố gắng hẹn hò, nhưng tất cả đều thất bại. Cứ mỗi lần định tiến xa hơn với ai đó, hình bóng cô ấy lại hiện về, vẹn nguyên như ngày đầu.

Đều đặn mỗi tối, tôi vẫn có thói quen ghé thăm trang cá nhân của cô ấy. Nhìn những tấm hình gia đình hạnh phúc, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy bên chồng con, lòng tôi thắt lại nhưng tay vẫn không kìm lòng được mà lướt xem từng bình luận.

Tôi biết mình đang sống trong quá khứ, đang tự hành hạ bản thân bằng thứ tình cảm không lối thoát, nhưng thực sự tôi không biết phải làm sao để dứt ra.

Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu, rồi lại dành cả tuổi trung niên để nhớ. Có những đêm nằm vắt tay lên trán, tôi tự hỏi: Liệu có phải mình quá nhu nhược hay vì tình yêu thuở ấy quá sâu đậm mà khiến tôi không thể trao cơ hội cho bất kỳ người phụ nữ nào khác? 40 tuổi, tôi có sự nghiệp, có kinh tế, nhưng lại thiếu đi một bến đỗ bình yên chỉ vì mãi vương vấn một người đã không còn thuộc về mình.