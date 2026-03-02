Mới nhất
Tuổi trung niên nên sống thế nào? 4 lối sống người xưa đúc kết giúp bạn càng lớn tuổi càng an nhiên

Thứ hai, 09:16 02/03/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Tuổi trung niên không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Đây mới chính là giai đoạn "đắt giá" nhất của đời người – khi bạn đủ trải nghiệm để hiểu điều gì nên buông, điều gì nên giữ. Người xưa từng đúc kết 4 lối sống tưởng đơn giản nhưng lại quyết định việc bạn sẽ sống an yên hay mệt mỏi trong nửa đời còn lại. Bạn đã thực sự sống đúng cách chưa?

Tuổi trung niên nên sống hòa ái để giữ gìn các mối quan hệ

Tuổi trung niên là giai đoạn con người bước vào thời kỳ chín muồi của trải nghiệm và nhận thức. Đây không chỉ là giai đoạn chuyển tiếp của tuổi tác mà còn là thời điểm cần thay đổi cách sống để hướng đến sự bình an và bền vững. Người xưa đã đúc kết rằng sống đúng cách ở tuổi trung niên sẽ quyết định chất lượng cuộc sống về sau.

Để sống an nhiên ở tuổi trung niên, điều quan trọng nhất là giữ thái độ hòa ái, duy trì tâm thế thanh tĩnh và chăm sóc sức khỏe đều đặn. Khi hạn chế tranh hơn thua, biết kiểm soát cảm xúc và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, con người sẽ giảm được căng thẳng và tránh được nhiều vấn đề về tinh thần lẫn thể chất.

Bên cạnh đó, sống có trách nhiệm và biết đủ với hiện tại giúp tuổi trung niên tìm được sự cân bằng. Thay vì tiếc nuối quá khứ hay lo lắng tương lai, việc trân trọng những gì đang có sẽ mang lại cảm giác trọn vẹn và hạnh phúc lâu dài. Đây chính là nền tảng để tuổi trung niên sống khỏe, sống vui và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quảKhông cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.


4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Nhiều tiền nhưng vẫn bị xa lánh: Câu trả lời nằm ở 8 hành vi EQ thấp siêu độc hại

Gia đình - 20 phút trước

GĐXH - Trên thực tế, nhiều người sở hữu điều kiện vật chất tốt nhưng vẫn khiến người xung quanh dần xa lánh chỉ vì những biểu hiện của EQ thấp trong giao tiếp hằng ngày.

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Gia đình - 38 phút trước

GĐXH - Bước vào tuổi già, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống tưởng như đã an bài, có những nhu cầu trong lòng người già vẫn như những lời nói bị thời gian vùi lấp.

Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con

Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con

Gia đình - 3 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, trong khi bạn bè, đồng nghiệp hào hứng xúng xính váy áo trở lại công sở, tôi lại ngồi đây với tờ đơn xin nghỉ việc viết dở, lòng nặng trĩu những ngổn ngang.

Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ

Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ

Gia đình - 13 giờ trước

Nhìn sang nhà hàng xóm rộn ràng tiếng trẻ thơ, tiếng bà ru cháu khẽ khàng giữa trưa, lòng tôi lại thắt lại một nỗi niềm khó tả.

Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữ

Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữ

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Liệu chỉ cần nhìn vào chiều dài hai ngón tay cũng có thể dự đoán phần nào năng lực học tập của trẻ? Một nghiên cứu từ University of Bath (Anh) đã đưa ra phát hiện thú vị: tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể liên quan đến thiên hướng học Toán hoặc Ngôn ngữ của trẻ.

Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòa

Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòa

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Một vụ tranh chấp gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xoay quanh số tiền đền bù đất lên tới 4,46 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người đàn ông khi còn độc thân có thể sống khá tự do, theo đuổi nhiều thú vui. Thế nhưng, khi trở thành cha, họ dường như thay đổi hoàn toàn.

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là “trạm radar” phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Thứ quyết định cuộc sống sướng hay khổ không phải là tiền

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Thứ quyết định cuộc sống sướng hay khổ không phải là tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không đơn thuần là dấu chấm hết của một hành trình lao động, mà là khởi đầu của một giai đoạn sống hoàn toàn mới, nơi con người có cơ hội quay về với chính mình.

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Gia đình

GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Gia đình
Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình

