Người đàn ông đột nhập tiệm tạp hóa trộm 7 thùng bia và bịch khô bò

Ngày 12/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Võ Văn Vinh (Đen Nhỏ, 29 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo công an, khoảng 1h45 ngày 10/3, Vinh đến tiệm tạp hóa của chị P.T.T.L. (39 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An).

Vinh bị công an bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Vinh cùng một nam thanh niên chưa rõ lai lịch cắt khóa, đột nhập vào tiệm tạp hóa lấy trộm 7 thùng bia, một bịch khô bò rồi đem ra xe chở đi.

Sáng hôm đó, chủ tiệm tạp hóa phát hiện mất tài sản, báo công an.

Chiều cùng ngày, công an xác định Vinh liên quan vụ trộm nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội. Vinh khai trộm bia đem bán và để lại 2 thùng uống với bạn bè. Theo công an, Vinh từng 2 lần đi cai nghiện bắt buộc.