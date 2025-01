Người đàn ông mắc hai bệnh truyền nhiễm cùng lúc vì ‘thèm của lạ’

Cách phòng ngừa nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đường hậu môn Quan hệ tình dục là một trong những con đường lây nhiễm chính HIV và quan hệ tình dục qua đường hậu môn có nguy cơ lây truyền HIV cao nhất. Vậy phòng ngừa HIV như thế nào?

Lây nhiễm bệnh cho vợ vì ‘thèm của lạ’

Người đàn ông 39 tuổi, ở Hà Nội dù đã có vợ con đuề huề nhưng vì "chán cơm thèm phở" nên có quan hệ ngoài luồng với gái mại dâm. Theo chia sẻ của người đàn ông này, sau 20 ngày quan hệ tình dục không an toàn, trước 4 ngày đi khám có xuất hiện tiết dịch niệu đạo, lo lắng nên đến khám.

Bác sĩ chỉ định bệnh nhân làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân gây triệu chứng bất thường đó. Sau khi có đầy đủ kết quả, bệnh nhân được chẩn đoán xác định viêm niệu đạo do Chlamydia và được bác sĩ kê đơn điều trị.

Sau 2 tuần uống thuốc theo đơn, người đàn ông quay lại tái khám. Các kết quả nhiễm Chlamydia đều trở về âm tính, tuy nhiên khai thác bệnh nhân trong quá trình điều trị vẫn tiếp tục phát sinh quan hệ với gái mại dâm cách 1 ngày tái khám. Nhận thấy rõ nguy cơ có thể tái nhiễm các bệnh lý lây truyền, bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân làm xét nghiệm và phát hiện dương tính với vi khuẩn lậu.

Các bác sĩ cũng đã tư vấn đưa vợ đến khám. Dù người vợ không có biểu hiện triệu chứng gì bất thường, không tiểu buốt, tiểu dắt, tuy nhiên kết quả xét nghiệm trả về có dương tính với Chlamydia.

Ảnh minh họa

BS Nguyễn Thu Trang - Chuyên khoa Da liễu, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ cho biết, đa phần các trường hợp đến khám do xuất hiện bất thường ở bộ phận sinh dục, nguyên nhân chủ yếu từ quan hệ tình dục không an toàn, chủ quan không tuân thủ biện pháp phòng tránh trong thời gian điều trị. Như trường hợp bệnh nhân nam ở trên dù bác sĩ đã tư vấn kiêng quan hệ tình dục khi điều trị, nhưng bệnh nhân không thực hiện và còn tiếp tục quan hệ không an toàn với gái mại dâm.

Chlamydia trachomatis là vi sinh vật ký sinh nội bào bắt buộc. Vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra bệnh Chlamydia, là bệnh truyền qua quan hệ tình dục trực tiếp, niêm mạc tiếp xúc với dịch tiết sinh dục, từ mẹ sang con khi sinh thường. Đây cũng là căn nguyên hay gặp, chiếm 30-40% các trường hợp viêm niệu đạo không do lậu.

Người mắc Chlamydia thường không có bất kỳ triệu chứng nào nên người bệnh dễ chủ quan. Theo thống kê có tới 70% ở nữ và 50% ở nam giới nhiễm Chlamydia sinh dục - tiết niệu không có biểu hiện lâm sàng.

Việc điều trị tái mắc Chlamydia nhiều lần có thể là nguyên gây kháng thuốc, gây ảnh hưởng tới chất lượng đời sống vợ chồng, lây nhiễm sang bạn tình. Đặc biệt, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ là nguyên nhân gây hậu quả khôn lường cho nam, nữ với những biến chứng nguy hiểm như:

· Nam giới: Viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, túi tinh, vô sinh;

· Nữ giới: Viêm tiểu khung, viêm vòi trứng, ống dẫn trứng, vô sinh, chửa ngoài tử cung;

· Phụ nữ có thai: Sinh non và / hoặc trẻ sinh ra thiếu cân.

Hầu hết các trường hợp nhiễm vi khuẩn Chlamydia nếu xuất hiện dấu hiệu sẽ từ 1-3 tuần, hoặc lâu hơn sau khi quan hệ tình dục không an toàn.

Theo bác sĩ, nếu xuất hiện một trong các biểu hiện bất thường, người dân cần được đi khám ngay như nam giới thường có dấu hiệu tiết dịch niệu đạo, tiểu khó, đau tinh hoàn; Nữ giới có biểu hiện tiết dịch âm đạo bất thường, tiểu khó, chảy máu khi quan hệ tình dục, viêm, tiết dịch cổ tử cung...

Khi đi thăm khám, tùy theo dấu hiệu, biểu hiện, người bệnh có thể được chỉ định làm các xét nghiệm như PCR (12 tác nhân STI, 4 tác nhân STI), Chlamydia Trachomatis IgG-Liaison, Chlamydia Trachomatis IgA-Liaison và Chlamydia test nhanh.

Cách phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Để phòng tránh các bệnh lây nhiễm dễ lây lan qua đường tình dục, bác sĩ khuyên người dân nên thực hiện các biện pháp phòng tránh như sau:

+ Sử dụng các biện pháp bảo vệ để tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục;

+ Quan hệ tình dục một vợ - một chồng, hoặc một bạn tình;

+ Nói chuyện với đối tác về lịch sử bạn tình của mình, nếu có những vấn đề nghi ngại hãy thẳng thắn chia sẻ và kiểm tra sức khỏe kịp thời;

+ Giữ gìn vệ sinh vùng kín; Không nên dùng chung các đồ dùng cá nhân;

+ Tiêm phòng các bệnh lây qua đường tình dục như HPV, viêm gan B;

+ Kiểm tra sức khỏe định kỳ, hoặc đi kiểm tra ngay khi có yếu tố nguy cơ như quan hệ tình dục không an toàn, xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng kín.