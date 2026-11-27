Vợ chồng chị Thủy trở lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, dự định tiếp tục chuyển phôi trữ đông từ 3 năm trước. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe sinh sản, nhận thấy chất lượng tinh trùng của người chồng cải thiện, bác sĩ tư vấn hai vợ chồng thử mang thai tự nhiên. Chị Thủy sau đó đậu thai và sinh con trai thứ hai.

"Đây là quả ngọt bất ngờ, bởi chúng tôi nghĩ mình không còn cơ hội có con tự nhiên nữa", chị Thủy chia sẻ khi con trai chào đời.

Con trai mới sinh của chị Thủy tại Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Hiếm muộn hơn 10 năm, từng thất bại 3 lần thụ tinh nhân tạo

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trưởng khoa Ngoại Phụ Sản của bệnh viện cho biết khả năng sinh sản của mỗi cặp vợ chồng có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào tuổi, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng, bệnh lý phụ khoa và nhiều yếu tố khác. Sau điều trị hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm, một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ thai có thể cải thiện, giúp một số trường hợp có cơ hội mang thai tự nhiên.

Trước đó, vợ chồng chị Thủy hiếm muộn hơn 10 năm, nguyên nhân do người chồng bị tinh trùng yếu. Hai vợ chồng từng trải qua 3 lần thụ tinh nhân tạo tại một bệnh viện nhưng không thành công.

Khi đến IVF Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ Thảo kiểm tra phát hiện chị Thủy mắc lạc nội mạc tử cung, ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi. Cả hai vợ chồng đều có bất thường cản trở quá trình thụ thai tự nhiên, do đó bác sĩ tư vấn thụ tinh ống nghiệm để có con.

Đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên

Trong quá trình IVF, chuyên viên phôi học chọn lọc những tinh trùng tốt của người chồng để thụ tinh với noãn của người vợ, thu được 15 phôi ngày 3. Các phôi tiếp tục được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), theo dõi liên tục quá trình phát triển, thu được 10 phôi ngày 5.

Bác sĩ Thảo chỉ định chị Thủy dùng thuốc ức chế lạc nội mạc tử cung trong 3 tuần, chuẩn bị nội mạc tử cung đạt độ dày phù hợp trước khi chuyển phôi. Chị đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, sinh con gái nặng 3 kg.

Bất ngờ mang thai tự nhiên khi dự định chuyển phôi lần hai

Ba năm sau, vợ chồng chị Thủy quay lại bệnh viện với dự định chuyển phôi trữ đông để sinh thêm con. Bác sĩ Thảo khảo sát tình trạng buồng tử cung, chỉ định chị tiếp tục điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung trước khi chuyển phôi lần hai. Tuy nhiên, lần này thai sinh hóa.

Sau một chu kỳ nghỉ ngơi, chị được chuẩn bị nội mạc tử cung. Nhận thấy chất lượng tinh trùng của người chồng cải thiện, bác sĩ tư vấn hai vợ chồng thử mang thai tự nhiên thay vì chuyển phôi.

Chị Thủy sau đó đậu thai và sinh bé trai nặng 3,1 kg vào giữa tháng 11 vừa qua.

Theo bác sĩ Thảo, điều trị hiếm muộn không nên áp dụng một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Tại IVF Tâm Anh, quá trình điều trị được xây dựng theo hướng cá thể hóa. Tùy tình trạng của từng cặp vợ chồng, bác sĩ cân nhắc các phương pháp như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh ống nghiệm (IVF) hoặc điều trị nội khoa hỗ trợ cải thiện sức khỏe sinh sản.

Việc đánh giá đúng thời điểm, tình trạng sức khỏe sinh sản và lựa chọn phương án phù hợp giúp các gia đình tăng cơ hội có con.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo, phụ nữ dưới 35 tuổi sinh hoạt vợ chồng đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng sau 12 tháng chưa có thai nên đi khám hiếm muộn. Với người từ 35 tuổi trở lên, thời gian này rút ngắn còn 6 tháng.

Riêng phụ nữ trên 40 tuổi hoặc người có tiền sử lạc nội mạc tử cung, rối loạn kinh nguyệt, phẫu thuật vùng chậu; nam giới bị tinh hoàn ẩn, viêm tinh hoàn do biến chứng quai bị hoặc bất thường tinh dịch đồ nên thăm khám sớm, không cần chờ đủ thời gian.