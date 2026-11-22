Đám mờ bất thường trên phim X-quang bị bỏ qua suốt 9 tháng

Anh N.Đ.D. (28 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám trong tình trạng ho có đờm kéo dài, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, anh sụt 2kg, cân nặng còn 40kg dù cao 1m60.

Khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: 9 tháng trước, trong đợt khám sức khỏe định kỳ tại công ty, kết quả chụp X-quang phổi của anh D. đã ghi nhận một đám mờ bất thường ở thùy trên phổi phải.

Thời điểm đó, bác sĩ khuyên anh thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, do vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường và chưa xuất hiện triệu chứng bất thường, anh đã bỏ qua khuyến cáo này.

Chỉ đến khi xuất hiện những cơn ho khan kéo dài, kèm sốt nhẹ, uống thuốc cảm cúm thông thường nhiều ngày không thuyên giảm, anh mới đến bệnh viện kiểm tra.

Hình ảnh đám mờ bất thường ở thùy trên phổi phải trên phim chụp X-quang vào thời điểm 9 tháng trước khi thăm khám. Ảnh: BVCC

Xét nghiệm đờm âm tính, bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân tổn thương phổi

Tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, các bác sĩ chuyên khoa Hô hấp chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực cho bệnh nhân. Kết quả cho thấy vùng tổn thương ở thùy trên phổi phải đã tiến triển thành các nốt và hang lớn, có hình ảnh gợi ý lao phổi.

Tuy nhiên, quá trình chẩn đoán gặp khó khăn khi các xét nghiệm vi sinh ban đầu không phát hiện vi khuẩn lao. Cụ thể, cả xét nghiệm nhuộm soi đờm (AFB) và xét nghiệm Gen Xpert từ mẫu đờm của bệnh nhân đều cho kết quả âm tính.

Điều này đặt ra thách thức cho các bác sĩ: Hình ảnh CT cho thấy tổn thương nghi lao phổi rõ rệt, nhưng xét nghiệm đờm lại chưa tìm thấy vi khuẩn.

ThS.BS Mai Thị Ngân, Trưởng Chuyên khoa Hô hấp của bệnh viện cho biết xét nghiệm đờm âm tính không đồng nghĩa với việc loại trừ hoàn toàn bệnh lao.

Theo bác sĩ, khả năng phát hiện vi khuẩn lao trong đờm phụ thuộc vào chất lượng mẫu bệnh phẩm cũng như vị trí tổn thương trong phổi. Nếu tổn thương nằm sâu hoặc người bệnh khạc đờm không đúng cách, kết quả xét nghiệm có thể âm tính dù vẫn mắc bệnh.

Trước tình huống này, các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi phế quản để tìm căn nguyên tổn thương. Bằng cách đưa ống soi mềm vào sâu trong đường thở, bác sĩ tiếp cận vùng tổn thương, lấy dịch rửa phế quản làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm Gen Xpert từ dịch rửa phế quản cho kết quả dương tính với vi khuẩn lao, đồng thời xác định vi khuẩn không kháng Rifampicin.

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân, bệnh nhân được đưa vào phác đồ điều trị lao, kết hợp các giải pháp phục hồi thể trạng nhằm kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ biến chứng và lây nhiễm cho người xung quanh.

Bác sĩ cảnh báo 3 dấu hiệu không nên chủ quan

Theo các bác sĩ, nội soi phế quản là kỹ thuật hỗ trợ chẩn đoán trong những trường hợp bệnh lý hô hấp khó xác định nguyên nhân. Không chỉ giúp phát hiện vi khuẩn lao trong một số trường hợp xét nghiệm đờm âm tính, kỹ thuật này còn hỗ trợ phát hiện các bệnh lý như u phổi, nấm phổi hoặc dị vật đường thở.

Từ trường hợp nam bệnh nhân 28 tuổi, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những bất thường được phát hiện trong quá trình khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, cần lưu ý:

Không bỏ qua kết quả khám sức khỏe bất thường: Những đám mờ hoặc nốt bất thường trên phim X-quang phổi, dù chưa gây triệu chứng, vẫn cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định kiểm tra thêm khi cần thiết.

Thăm khám khi ho kéo dài: Ho dai dẳng trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm.

Tuân thủ tư vấn của bác sĩ: Khi được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT hoặc nội soi phế quản, người bệnh nên phối hợp để tìm đúng nguyên nhân, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp.