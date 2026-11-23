Người đàn ông 56 tuổi nhồi máu cơ tim cấp từ cơn đau ngực

Bệnh nhân H.M.T. (56 tuổi, xã Hóc Môn, TP.HCM) có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá nhiều năm. Khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, sau khi làm vườn, ông xuất hiện cơn đau tức dữ dội vùng ngực trái. Cơn đau tăng dần, kèm chóng mặt và vã mồ hôi.

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Qua thăm khám, thực hiện điện tâm đồ và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng trước rộng, giờ thứ 2, Killip I, kèm tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm. Khi động mạch vành bị tắc nghẽn, dòng máu và oxy không thể đến nuôi dưỡng cơ tim. Nếu không được tái thông kịp thời, vùng cơ tim thiếu máu có thể bị tổn thương ngày càng rộng, làm tăng nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa.

Tắc động mạch liên thất trước, bác sĩ khẩn trương đặt stent cứu cơ tim

Ngay sau khi xác định nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, ê-kíp Khoa Can thiệp Tim mạch nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng thông tim, tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu dưới hệ thống DSA.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận bệnh nhân bị tắc động mạch liên thất trước đoạn I (LAD I), kèm huyết khối mức độ nặng (+++). Đây là tổn thương thủ phạm gây nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, người bệnh còn có tình trạng hẹp 50-60% động mạch mũ đoạn I (LCx I) từ lỗ xuất phát và hẹp 30-40% động mạch vành phải đoạn I (RCA I).

Theo các bác sĩ, động mạch liên thất trước (LAD) là mạch máu quan trọng, cung cấp máu cho một vùng lớn cơ tim, đặc biệt là thành trước thất trái, mỏm tim và vách liên thất. Khi động mạch này bị tắc hoàn toàn, người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim diện rộng, đe dọa tính mạng nếu không được tái thông kịp thời.

Trước tình trạng trên, ê-kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành tái thông mạch và đặt 1 stent vào động mạch liên thất trước.

Sau can thiệp, động mạch được tái thông tốt, dòng chảy đạt TIMI 3, tương ứng mức độ tưới máu động mạch vành bình thường, giúp máu lưu thông trở lại vùng cơ tim bị thiếu máu.

Sau thủ thuật, bệnh nhân giảm dần tình trạng đau thắt ngực, các chỉ số sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Can thiệp Tim mạch. Những ngày tiếp theo, sức khỏe cải thiện rõ rệt, khả năng vận động từng bước phục hồi, bệnh nhân trở lại sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhồi máu cơ tim không nên bỏ qua

BS.CKI Nguyễn Thanh Tân, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, nhồi máu cơ tim cấp không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những triệu chứng dễ nhận biết.

Người bệnh có thể xuất hiện đau tức ngực dữ dội, cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở ngực, cơn đau có thể lan ra cánh tay, vai hoặc hàm. Triệu chứng thường xuất hiện khi gắng sức hoặc xúc động, kèm vã mồ hôi, khó thở, chóng mặt.

Ngoài ra, một số người có thể xuất hiện những biểu hiện ít điển hình hơn như đau vùng thượng vị, buồn nôn. Đây cũng là những dấu hiệu cần lưu ý, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ tim mạch.

Theo bác sĩ, những người hút thuốc lá, mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc có tiền sử bệnh tim mạch cần chủ động kiểm tra sức khỏe, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và không chủ quan trước bất kỳ cơn đau ngực bất thường nào.

Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh không nên cố chịu đựng, tự điều trị tại nhà hoặc chờ cơn đau tự thuyên giảm. Cần gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ và đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, can thiệp động mạch vành càng sớm càng tốt.

Trường hợp người đàn ông 56 tuổi trên là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc nhận biết sớm dấu hiệu nhồi máu cơ tim và cấp cứu kịp thời. Tái thông động mạch vành sớm giúp tăng cơ hội bảo tồn cơ tim, hạn chế tổn thương và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.



