Bà Ngần, 69 tuổi, ở Khánh Hòa, mắc viêm gan siêu vi B nhiều năm, phải điều trị kéo dài. Trong quá trình điều trị, chức năng thận của bà suy giảm, được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 2. Bà đến khám và duy trì tái khám định kỳ tại Khoa Nội thận - Lọc máu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhờ đó chức năng thận được theo dõi và duy trì ổn định nhiều năm.

Ngoài viêm gan B, bà còn mắc tăng huyết áp gần 20 năm. Bà duy trì lối sống lành mạnh, ưu tiên tự nấu ăn tại nhà, hạn chế muối, uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần. Mỗi sáng, bà đi bộ khoảng 30 phút và tắm biển.

BS.CKII Tạ Phương Dung khám và ư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tự uống thảo dược, chức năng thận giảm đột ngột

Gần đây, bà Ngần tự mua thuốc thảo dược qua người quen giới thiệu với mục đích hỗ trợ thải độc gan. Bà uống một liệu trình 30 ngày, mỗi ngày 4 viên chia hai lần sáng và tối. Sau khi ngừng thuốc một thời gian, bà tiếp tục liệu trình thứ hai.

Chưa đầy một tuần sau, bà nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sưng mí mắt, nước tiểu màu trà đậm, huyết áp tăng lên 140/90 mmHg.

BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả kiểm tra ghi nhận độ lọc cầu thận của bà đột ngột giảm xuống còn 55 mL/phút/1,73 m², tương ứng mức độ suy giảm chức năng thận được đánh giá ở giai đoạn 3a, trong khi trước đó chỉ số ổn định ở mức 67-68 mL/phút/1,73 m².

Bác sĩ đánh giá chức năng thận, kiểm tra nước tiểu và rà soát các loại thuốc, sản phẩm thảo dược người bệnh đã sử dụng để tìm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

Sau khi đánh giá, bác sĩ Dung hướng dẫn bà Ngần ngừng sử dụng sản phẩm thảo dược hỗ trợ gan đang dùng, đồng thời rà soát và điều chỉnh các thuốc theo chức năng thận, huyết áp và tình trạng bệnh nền.

Sau một tháng tuân thủ hướng dẫn điều trị và theo dõi, kết quả tái khám cuối tháng 10 ghi nhận độ lọc cầu thận tăng lên 71,33 mL/phút/1,73 m². Dù chức năng thận cải thiện, bác sĩ lưu ý người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ để theo dõi các chỉ số, kiểm soát huyết áp và đánh giá diễn biến bệnh nền, hạn chế nguy cơ tổn thương thận tái diễn.

Thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương thận

Bà Ngần cho biết trước đây khá thận trọng khi sử dụng thuốc, thường tìm hiểu tác dụng phụ vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, do phải điều trị bệnh gan trong thời gian dài, bà nghe lời người quen mua sản phẩm thảo dược hỗ trợ thải độc gan.

Theo bác sĩ Dung, một số sản phẩm thảo dược không có xuất xứ rõ ràng có thể chứa các hợp chất như axit aristolochic hoặc một số ancaloit có độc tính cao đối với tế bào thận, gây viêm mô kẽ thận hoặc hoại tử ống thận cấp nếu sử dụng không đúng cách. Nhiều sản phẩm thảo dược, thuốc lá không rõ nguồn gốc còn có thể bị nhiễm chì, thủy ngân, asen hoặc trộn lẫn thuốc Tây y như corticoid, thuốc giảm đau... gây hại cho thận.

"Ở người đã mắc bệnh thận mạn tính, nguy cơ tổn thương có thể cao hơn do chức năng thận vốn đã suy giảm. Một số loại thuốc, thực phẩm bổ sung và thảo dược còn có thể tương tác với thuốc điều trị đang sử dụng, ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc làm thay đổi hiệu quả điều trị", bác sĩ Dung nói.

Bác sĩ cũng lưu ý, tình trạng mất nước do nôn ói, tiêu chảy hoặc sử dụng sản phẩm có tác dụng lợi tiểu có thể làm giảm lượng máu đến thận, dẫn đến tổn thương thận cấp.

Người bệnh thận cần thận trọng khi sử dụng thuốc, thực phẩm bổ sung

Bác sĩ Dung khuyến cáo người bệnh thận kèm bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc suy giảm chức năng thận, nên thông báo với bác sĩ về tất cả thuốc, thực phẩm bổ sung và sản phẩm thảo dược đang sử dụng.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, đi tiểu ít hơn hẳn (thiểu niệu), vô niệu, nước tiểu có bọt, màu trà, tiểu máu, phù nề, tăng huyết áp hoặc khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra, điều trị kịp thời.