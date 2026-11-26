Sưng đau, phù nề toàn bộ cánh tay sau tiêm thuốc trị ho

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nhập viện do biến chứng sau tiêm thuốc tại cơ sở y tế tư nhân.

Gần đây, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 68 tuổi xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và phù nề toàn bộ cánh tay phải sau khi tiêm thuốc điều trị ho. Người bệnh còn bị tê bì, không thể vận động cánh tay. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô tế bào cánh tay.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 52 tuổi, ở phường An Sinh, sau khi tiêm thuốc giảm đau lưng xuất hiện khối sưng nề, đau nhức, tấy đỏ và có mủ tại vị trí tiêm.

Cả 2 bệnh nhân hiện đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ bệnh viện, việc tiêm thuốc không đúng chỉ định, sử dụng thuốc không phù hợp, đặc biệt là không bảo đảm quy trình vô khuẩn khi tiêm, có thể gây nhiễm khuẩn, áp xe, viêm mô tế bào, tổn thương thần kinh và mạch máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cách phòng tránh biến chứng sau tiêm thuốc

Để phòng tránh những biến chứng đáng tiếc, người dân cần lưu ý không tự ý tiêm thuốc khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Việc tiêm thuốc cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bảo đảm điều kiện chuyên môn và quy trình vô khuẩn.

Người dân cũng không nên sử dụng thuốc theo lời mách bảo, truyền miệng; không tự ý đổi thuốc hoặc tiêm nhắc lại khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau, phù nề, tê bì hoặc có mủ tại vị trí tiêm, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Không phải cứ tiêm thuốc là bệnh sẽ nhanh khỏi. Việc sử dụng thuốc cần đúng bệnh, đúng chỉ định, đúng liều lượng và đúng đường dùng. Chủ động bảo vệ sức khỏe, không điều trị theo lời truyền miệng, không tùy tiện tiêm thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ là cách giúp hạn chế nguy cơ gặp phải những biến chứng đáng tiếc.