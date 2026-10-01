Người phụ nữ 53 tuổi phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Polyp đại tràng 2,5 cm có dấu hiệu nghi ung thư sớm

Bà Thúy đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám sức khỏe định kỳ. Do trên 45 tuổi và từng nhiễm vi khuẩn HP, ThS.BS Nguyễn Văn Sơn, khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, tư vấn bà nội soi dạ dày và đại tràng để tầm soát ung thư.

Kết quả nội soi phát hiện ba polyp đại tràng, trong đó polyp lớn nhất kích thước 0,6 cm, có đặc điểm lành tính và được cắt bỏ hoàn toàn.

Tại đoạn đại tràng bên trái, bác sĩ phát hiện thêm một polyp lớn, kích thước khoảng 2,5 cm. Khi quan sát dưới hệ thống phóng đại, bề mặt và mạch máu của polyp có những biến đổi rõ, là dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm.

Các bác sĩ hội chẩn và chỉ định cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD), nhằm lấy trọn tổn thương thành một khối.

Êkíp thực hiện kỹ thuật ESD cắt khối tổn thương polyp cho bà Thúy. Ảnh: BVCC

Polyp đại tràng chứa ung thư tại chỗ được lấy trọn

Kết quả giải phẫu bệnh xác định polyp là tổn thương tuyến răng cưa truyền thống có loạn sản độ cao, tương đương ung thư biểu mô tuyến tại chỗ. Tất cả diện cắt của bệnh phẩm đều không có tế bào u.

Ung thư được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, chưa có dấu hiệu xâm lấn. Nhờ tổn thương được lấy trọn qua nội soi, bà Thúy được điều trị triệt căn, không cần hóa trị bổ trợ nhưng vẫn cần theo dõi định kỳ.

Theo bác sĩ Sơn, ESD là kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, trong đó bác sĩ bóc tách và loại bỏ toàn bộ tổn thương khỏi lớp niêm mạc. Phương pháp này được cân nhắc với một số tổn thương đại tràng lớn, lan rộng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ ung thư sớm.

Khi cần lấy trọn tổn thương để làm giải phẫu bệnh, đánh giá chính xác bản chất và mức độ của tổn thương, bác sĩ có thể ưu tiên kỹ thuật ESD trong những trường hợp phù hợp.

Polyp đại tràng có thể tiến triển thành ung thư

Ung thư đại trực tràng có xu hướng tiến triển âm thầm qua nhiều năm, bắt đầu từ những tổn thương trong lòng ruột như polyp. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý các tổn thương bất thường qua nội soi có ý nghĩa trong quá trình phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe và thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng theo độ tuổi, nguy cơ và tư vấn của bác sĩ.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc polyp đại trực tràng, từng có polyp, mắc bệnh viêm ruột mạn tính hoặc các hội chứng di truyền như hội chứng Lynch, hội chứng đa polyp cần được tư vấn tầm soát phù hợp.