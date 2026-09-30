Thời tiết thay đổi, người có thói quen tắm đêm cần biết điều này để giảm nguy cơ đột quỵ

Sau những ngày nắng nóng trên 35 độ C, miền Bắc và Trung Bộ sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Sự thay đổi nhanh từ nóng sang lạnh khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi. Đặc biệt với những người cao tuổi, người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch và trẻ nhỏ... là những nhóm cần chú ý hơn trong thời điểm này.

Trong thời điểm giao mùa, các bác sĩ cũng cảnh báo thói quen tắm quá muộn, đặc biệt sau 22h, khi nhiệt độ môi trường đã giảm và cơ thể đang ở trạng thái mệt mỏi sau một ngày dài. Việc tiếp xúc đột ngột với nước quá nóng hoặc quá lạnh có thể khiến huyết áp, nhịp tim và thân nhiệt thay đổi nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bất lợi cho sức khỏe, nhất là ở người có bệnh nền tim mạch.

Ảnh minh họa.

Tắm đêm có liên quan đến đột quỵ không?

Theo thông tin từ Hệ thống nhà thuốc Long châu, tắm khuya có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ, nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất. Nguy cơ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:

Thời gian tắm: Tắm quá khuya, đặc biệt sau 23 giờ, là thời điểm cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi sâu. Việc tắm lúc này có thể gây rối loạn hoạt động sinh lý và làm tăng nguy cơ tai biến.

Nhiệt độ nước: Nước quá lạnh hoặc quá nóng đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực. Nước lạnh làm co mạch, còn nước nóng có thể gây giãn mạch quá mức, dẫn đến tụt huyết áp.

Tuổi tác: Người lớn tuổi có hệ tim mạch và khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn, nên nguy cơ gặp biến chứng khi tắm khuya cao hơn so với người trẻ.

Những bất lợi có thể gặp khi tắm đêm

Dễ chóng mặt, choáng váng

Khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc vừa uống rượu bia mà đi tắm, nguy cơ chóng mặt, mất thăng bằng có thể tăng lên. Sự thay đổi nhiệt độ, đặc biệt khi sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh, cũng có thể làm huyết áp thay đổi.

Điều này đáng lưu ý vì phòng tắm thường trơn ướt, người bị choáng có thể bị ngã và gặp chấn thương.

Ảnh hưởng đến hệ tim mạch

Tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây phản ứng sốc lạnh, làm nhịp tim và huyết áp tăng nhanh, tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch. Nguy cơ đáng lưu ý hơn ở người có bệnh tim mạch hoặc các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh cũng khiến mạch máu co lại và có thể làm huyết áp tăng. Hiệp hội Tim mạch Mỹ lưu ý nhiệt độ không thuận lợi, cả quá nóng và quá lạnh, có liên quan đến nguy cơ các biến cố tim mạch, trong đó có đột quỵ; người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch là những nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn.

Có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Tắm ngay sát giờ đi ngủ, đặc biệt khi sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh, có thể khiến cơ thể chưa kịp ổn định về nhiệt độ trước khi bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu có thói quen tắm buổi tối, nên tắm trước giờ ngủ một khoảng thời gian thay vì tắm ngay trước khi lên giường.

Cách tắm đêm an toàn, phòng ngừa đột quỵ

Ảnh minh họa.

- Nên tắm trước khi ngủ khoảng 1-2 giờ, tránh tắm quá sát giờ đi ngủ, đặc biệt khi cơ thể đang mệt mỏi.

- Không nên tắm ngay khi vừa ăn quá no hoặc đang quá đói. Thời điểm phù hợp thường là khoảng 1-2 giờ sau bữa ăn, giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa và ổn định trước khi tắm. Người đang chóng mặt, mệt hoặc có biểu hiện bất thường cũng nên nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe rồi mới tắm.

- Khi thời tiết lạnh, nên chủ động tắm sớm, tránh tắm quá khuya. Thay vì đặt một mốc giờ cứng cho tất cả mọi người, điều quan trọng là giữ cơ thể đủ ấm, tránh để nhiệt độ thay đổi đột ngột trong và sau khi tắm.

- Tránh thay đổi nhiệt độ quá đột ngột khi bắt đầu tắm. Có thể làm ướt tay, chân và các vùng khác trên cơ thể trước để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ nước, thay vì đột ngột tiếp xúc với nước quá nóng hoặc quá lạnh. Cách này đặc biệt đáng lưu ý với người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch.

- Không nên tắm sau khi uống nhiều rượu bia. Rượu bia có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt, huyết áp và khả năng giữ thăng bằng. Tắm trong trạng thái này, nhất là với nước quá nóng hoặc quá lạnh, có thể làm tăng nguy cơ chóng mặt, ngất hoặc té ngã.

- Sau khi tắm cần lau khô người và tóc, tránh để cơ thể tiếp tục bị lạnh. Không nên chuyển ngay từ phòng tắm ấm sang môi trường điều hòa quá lạnh; nên để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ môi trường.

- Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc các bệnh nền khác cần thận trọng hơn khi tắm đêm. Nếu phải tắm muộn, nên sử dụng nước ở nhiệt độ dễ chịu, không tắm quá lâu và tránh những thay đổi nhiệt độ đột ngột.