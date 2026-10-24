Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim khi xuất hiện triệu chứng bất thường

Bà D.T.K. được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh sau khi đột ngột xuất hiện tình trạng méo miệng. Thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh mờ nếp nhăn má trái, mắt trái nhắm không kín. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bà được xác định liệt dây thần kinh VII (liệt Bell) trên nền tăng huyết áp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện thêm các triệu chứng như mệt mỏi, đau ngực, đau nhiều vùng quanh rốn – thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá, xét nghiệm ghi nhận Troponin I – dấu ấn tổn thương cơ tim – tăng. Người bệnh được hội chẩn với Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch và xác định nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI), có chỉ định chụp mạch vành DSA.

Ảnh: BVCC

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) hẹp tới 95% ở đoạn II và 50% ở đoạn III; động mạch mũ (LCx) hẹp khoảng 60-70% ở đoạn II-III; động mạch vành phải (RCA) hẹp khoảng 30-40% ở đoạn II.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp nhánh LAD, nong vị trí tổn thương và đặt stent để tái lập dòng máu qua đoạn mạch hẹp nặng. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành đạt TIMI III, không còn hẹp tồn lưu và không ghi nhận bóc tách. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bà K. ổn định và được xuất viện.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng đau ngực điển hình

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trường hợp trên đáng lưu ý khi người bệnh ban đầu nhập viện vì liệt dây thần kinh VII, nhưng trong quá trình điều trị lại xuất hiện thêm những triệu chứng bất thường, giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý tim mạch cấp.

"Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội điển hình. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, mệt bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đôi khi dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc nguyên nhân khác", BS. Mót cho biết.

Đặc biệt, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên không có biểu hiện ST chênh lên điển hình trên điện tâm đồ. Việc chẩn đoán cần dựa trên tổng hợp triệu chứng lâm sàng, điện tâm đồ, dấu ấn tổn thương cơ tim và các thăm dò cần thiết.

Theo BS. Hồ Văn Mót, "không ST chênh lên" không có nghĩa là bệnh nhẹ. Người bệnh vẫn có thể có tổn thương mạch vành nghiêm trọng, như trường hợp bà K. với động mạch liên thất trước hẹp tới 95%, và cần được chụp, can thiệp mạch vành khi có chỉ định.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, choáng hoặc đau vùng thượng vị bất thường, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ tim mạch, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự cho rằng đó chỉ là vấn đề tiêu hóa. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện những tình trạng tim mạch cấp và có hướng xử trí kịp thời.