Đau ngực khi đá bóng, người đàn ông 32 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim

Anh Phi không có tiền sử bệnh tim cũng như các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, rối loạn lipid máu, ít vận động, lạm dụng rượu bia hay căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, anh hút khoảng nửa gói thuốc lá mỗi ngày trong hơn 4 năm qua.

"Thật không ngờ đây lại là nguyên nhân khiến tôi gặp phải tình trạng tưởng chỉ thấy ở người lớn tuổi", anh Phi chia sẻ.

Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng cải thiện nên anh không đi khám và vẫn sinh hoạt bình thường. Gần đây, các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, đau ngực cả khi nghỉ và tăng nhiều khi chơi thể thao, anh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Ảnh minh họa.

Đau ngực khi đá bóng, đi khám phát hiện nhồi máu cơ tim

BS.CKI Dương Phạm Văn Thanh, khoa Cấp cứu, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở kèm cảm giác nhói ngực bên phải, vã mồ hôi.

"Ở người trẻ không có bệnh nền, biểu hiện tức ngực, khó thở khi vận động dễ nhầm với các vấn đề cơ xương khớp. Tuy nhiên, triệu chứng tái diễn và tăng dần, đặc biệt ở người có hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ cần lưu ý", bác sĩ Thanh nhận định.

Bác sĩ chỉ định kiểm tra chuyên sâu để đánh giá các bất thường tim mạch. Điện tâm đồ ghi nhận nhiều bất thường, gợi ý dấu hiệu tổn thương cơ tim và thiếu máu cơ tim.

Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp của tim giảm nặng, phân suất tống máu (EF) còn 25% (bình thường từ 50% trở lên), buồng tim trái giãn và có tình trạng rối loạn nhịp. Bác sĩ chẩn đoán anh Phi bị nhồi máu cơ tim cấp.

Êkíp kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim (code STEMI/NSTEMI), hội chẩn cùng các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp và chỉ định chụp mạch vành cấp cứu để đánh giá, xác định vị trí tổn thương.

Đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim

ThS.BS Trần Trung Kiên, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả chụp mạch vành ghi nhận động mạch mũ của bệnh nhân tắc hoàn toàn, đoạn gần động mạch liên thất trước hẹp 90%.

Đây là nguyên nhân khiến cơ tim bị thiếu máu nuôi nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng tái thông, phần lớn vùng cơ tim bị tổn thương có thể không hồi phục, dẫn đến suy tim tiến triển, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.

Chỉ 30 phút sau khi nhập viện, anh Phi được đặt stent tái thông động mạch mũ và mở rộng nhánh liên thất trước. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp cắt lớp quang học nội mạch (OCT) với độ phân giải cao, hình ảnh mạch máu được phóng đại khoảng 10 lần so với kỹ thuật thông thường, giúp bác sĩ quan sát rõ mảng xơ vữa và lựa chọn dây dẫn, bóng nong, stent có kích thước phù hợp.

Hai stent lần lượt được đặt vào các đoạn mạch tắc nghẽn và nong mở rộng, giúp tái thông dòng máu nuôi tim. Kết quả chụp OCT sau thủ thuật ghi nhận stent nở tốt, áp sát thành mạch, không có tình trạng bóc tách ở hai đầu stent.

Một ngày sau thủ thuật, anh Phi không còn đau ngực hay khó thở, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 3 ngày điều trị, anh được xuất viện.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Bác sĩ Kiên cho biết nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà có thể gặp ở người ngoài 20-30 tuổi, ngay cả khi chưa được chẩn đoán mắc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh tim mạch khác.

Hút thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử, là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Nicotine và các chất độc trong khói thuốc có thể gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa, co thắt mạch và hình thành huyết khối, từ đó làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch vành đột ngột gây nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan khi xuất hiện đau ngực, khó thở khi gắng sức, đặc biệt nếu triệu chứng tái diễn, tăng dần hoặc xuất hiện cả khi nghỉ.

Những người thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, mắc bệnh nền như rối loạn lipid máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, căng thẳng kéo dài, ít vận động hoặc có chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa nên chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.