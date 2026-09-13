Hy hữu hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim trong một ngày

Trước đó, ngày 8/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận ông T.V.T. (73 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (71 tuổi), cùng trú tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bà T. Ảnh: TL.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cả hai người có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp nên nhanh chóng tiến hành chụp động mạch vành để xác định vị trí tổn thương.

Kết quả cho thấy ông T. bị tắc hoàn toàn đoạn đầu trong stent cũ của động mạch liên thất trước, đồng thời hẹp 80% động mạch mũ và hẹp 80% động mạch vành phải. Trong khi đó, bà H. bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành cho cả hai bệnh nhân. Ông T. được đặt một stent tại động mạch liên thất trước; bà H. được đặt một stent tại động mạch vành phải.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân dần ổn định. Ảnh: TL.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân dần ổn định, hồi phục tốt và dự kiến được xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, việc hai vợ chồng cùng xuất hiện nhồi máu cơ tim cấp trong cùng một ngày là trường hợp hết sức hy hữu. Đặc biệt, cả hai đều nhập viện với các triệu chứng nặng, trong đó có đau ngực dữ dội và tụt huyết áp. Nếu không được phát hiện, cấp cứu và tái thông mạch vành kịp thời, tình trạng tắc nghẽn động mạch vành có thể gây tổn thương cơ tim nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đưa Đơn vị Tim mạch can thiệp vào hoạt động. Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu, đơn vị đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Đến nay, hàng nghìn bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã được can thiệp thành công tại bệnh viện, góp phần nâng cao khả năng cấp cứu, điều trị các bệnh lý tim mạch ngay tại địa phương.



