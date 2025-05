Người phụ nữ 65 tuổi ở Hà Nội nguy cơ nhồi máu cơ tim cao chia sẻ có tiền sử mắc bệnh này trong suốt 20 năm

Người đàn ông 48 tuổi bị nhồi máu cơ tim, phục hồi ngoạn mục sau 4 ngày hôn mê nhờ làm đúng việc này GĐXH - Nhờ sự phối hợp lên kế hoạch đón nhận bệnh nhân một cách nhanh chóng và tiến hành can thiệp kịp thời, người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đã hồi phục hoàn toàn.

Người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim có tiền sử tăng huyết áp

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh, bà Nguyễn Bích Thủy (65 tuổi, Hà Nội) có tiền sử gia đình từ ông bà ngoại đến bố mẹ đều bị tăng huyết áp, bản thân bà cũng có bệnh lý nền tăng huyết áp hơn 20 năm nay, phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

Trong lần tình cờ đi khám sức khỏe, bác sĩ nhận thấy bà Thủy có các dấu hiệu của bệnh mạch vành như tức ngực nhẹ khi vận động mạnh như chơi thể thao nên chỉ định thực hiện các thăm dò chuyên sâu.

Êkíp can thiệp tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, ThS.BS Dương Công Lĩnh, khoa Tim mạch cho biết, kết quả điện tim, siêu âm tim và chụp CT cho thấy hai nhánh động mạch vành của bà Thủy đều bị hẹp nặng, vôi hóa dày, đặc biệt động mạch liên thất trước hẹp tới 90%. Nếu không xử lý kịp thời, hẹp tắc tiến triển có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim, biến chứng nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

Trường hợp của bệnh nhân Thủy rất điển hình cho nhóm người tăng huyết áp lâu năm kèm mỡ máu cao dẫn đến bệnh mạch vành âm thầm và không có triệu chứng rõ rệt như đau tức ngực hay khó thở điển hình, tình trạng này hiện nay không phải hiếm.

Tái thông mạch, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, phòng ngừa biến chứng

Bà Thủy được chỉ định nhập viện và can thiệp tái thông mạch ngay. Do tổn thương lan rộng phức tạp, ekip quyết định chia quá trình can thiệp thành hai thì. Ở thì đầu, các bác sĩ đặt hai stent tại động mạch vành phải có mức độ hẹp 80- 90%.

Sau khoảng 4 ngày, bà Thủy hồi phục tốt. Ekip tiến hành can thiệp thì hai với tổn thương nặng nhất ở động mạch vành trái, mạch hẹp khít, xơ vữa cứng, gấp, xoắn, khúc khuỷu. Bác sĩ sử dụng đầu mũi khoan kim cương đường kính cực nhỏ được đưa vào mạch vành qua dây dẫn nhỏ và quay siêu tốc để khoan mảng xơ vữa bị canxi hóa thành vi hạt, sau đó các vi hạt này sẽ được hấp thu vào máu. Sau khi khoan bề mặt lòng động mạch vành trơn nhẵn bớt vôi, tạo điều kiện thuận lợi để bác sĩ tiếp tục đặt thêm 3 stent vào các vị trí hẹp.

Theo bác sĩ Lĩnh, việc chia làm 2 thì can thiệp giúp bệnh nhân phục hồi tốt hơn, giảm các nguy cơ biến chứng như suy thận, mất máu trong quá trình can thiệp, hay rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim do quá trình can thiệp kéo dài.

Chỉ sau 1 ngày can thiệp, bà Thủy hết mệt và tức ngực, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần lạc quan phấn chấn. Sau khi ra viện, bà Thủy cần tuân thủ phác đồ điều trị nội khoa, duy trì hiệu quả sau can thiệp, ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, bà Thủy cũng cần thay đổi lối sống, hạn chế các thực phẩm làm tăng chỉ số mỡ máu như mỡ phù tạng động vật, thực phẩm chiên xào…; nên tăng cường thịt gà, cá, rau xanh…; tập thể dục thể thao đều đặn, cường độ vừa phải.

Phòng ngừa các yếu tố gây nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Lĩnh nhấn mạnh những người có bệnh nền như tăng huyết áp cần duy trì dùng thuốc đều đặn, kiểm soát chỉ số huyết áp mục tiêu dưới 140/90 mmHg, đồng thời thăm khám sức khỏe tim mạch định kỳ, nhất là khi có các biểu hiện bất thường dù nhỏ như mệt mỏi, khó thở, tức ngực khi gắng sức….

Bác sĩ Lĩnh khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, hút thuốc… cần được tầm soát sức khỏe định kỳ, ngay cả khi không có dấu hiệu rõ rệt. Tình trạng mạch vành hẹp và vôi hóa tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua vì triệu chứng nhẹ hoặc không đặc hiệu, đến khi phát hiện thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, các biến chứng có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Theo thống kê bệnh mạch vành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Năm 2022, toàn thế giới ghi nhận khoảng 315 triệu ca mắc bệnh mạch vành. Năm 2021, khoảng 9 triệu ca tử vong trên toàn cầu do bệnh thiếu máu cơ tim, chủ yếu xuất phát từ bệnh mạch vành, với nguy cơ cao mắc các biến chứng như nhồi máu cơ tim.

