Người đàn ông 48 tuổi bị nhồi máu cơ tim, phục hồi ngoạn mục sau 4 ngày hôn mê nhờ làm đúng việc này

Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, vào buổi trưa, trong lúc bốc vác hàng hóa, tài xế Đ.H.L (48 tuổi, Tây Ninh) đột ngột choáng váng, hoa mắt, đổ mồ hôi nhiều rồi ngất đi. Đồng nghiệp liền nhanh chóng đưa anh đến BVĐK huyện Củ Chi để cấp cứu. Tại đây, anh L. đã rơi vào tình trạng hôn mê sau ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sau khi hồi sức thành công, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, các bác sĩ đã nhanh chóng báo động đỏ liên viện, chuyển bệnh nhân đến BVĐK Xuyên Á để cứu chữa.

Tại đây, dưới được sự chỉ đạo kịp thời của ban Giám đốc bệnh viện, ekip các bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Cấp cứu đã phối hợp lên kế hoạch đón nhận bệnh nhân một cách nhanh chóng và tiến hành can thiệp kịp thời.

Các bác sũ đã phối hợp lên và tiến hành can thiệp kịp thời cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Người bệnh lập tức được chuyển vào phòng cathlab để tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành qua da dưới hướng dẫn của máy DSA. Kết quả ghi nhận anh L. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới thất phải giờ thứ 6 biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp đã hồi sức thành công.

BS. Nguyễn Quốc Trí – Khoa Can Thiệp Tim Mạch cho biết: “Trong lúc thực hiện chụp và can thiệp động mạch vành, nhận thấy đây là một tình trạng đặc biệt vì kết quả chụp bệnh nhân có nhiều huyết khối trong lòng mạch vành nên ekip can thiệp tiến hành hút huyết khối, sau đó đặt 3 stent vào động mạch vành phải, tái thông mạch máu thành công. Tuy nhiên không dừng ở đó, bệnh nhân này còn phải đối mặt nhiều vấn đề về tổn thương đa cơ quan đặc biệt là tổn thương não sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Vì thế, sau khi can thiệp đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim thành công, ekip chúng tôi đã phối hợp cùng các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực tiến hành kiểm soát thân nhiệt để bảo vệ tế bào não cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp nhanh gọn, kịp thời và nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cũng như sự quyết liệt của gia đình trong quá trình phối hợp với bác sĩ đã giúp bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, để giúp bệnh nhân trẻ tuổi này có cơ hội vượt qua biến cố này.”

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe bệnh nhân L. giờ đây đã hồi phục hoàn toàn sau mười ngày được các bác sĩ tích cực theo dõi chăm sóc. Hiện tại bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, đi đứng và trở lại sinh hoạt bình thường.

“Tôi mừng lắm! Tôi tưởng đâu mình thành người thực vật cả đời rồi. Tôi cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa tôi qua khỏi biến cố này”. Ông H.Đ.L xúc động nói.

Làm gì để tránh nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim?

Ảnh minh họa

Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là nhóm bệnh nhân bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá kéo dài,….

Việc quan trọng nhất khi thấy một người bị nhồi máu cơ tim là gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện nhanh chóng, vì thời gian vàng điều trị càng sớm càng có ý nghĩa sống còn giúp tăng cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Để tránh nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, hạn chế rượu bia và các chất kích thích gây hại cho sức khỏe. Điều quan trọng hơn hết là người dân cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm từ 1 – 2 lần để sớm phát hiện các yếu tố nguy cơ cũng như có giải pháp phòng bệnh hiệu quả.

