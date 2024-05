Người thuê trọ tại Hà Nội hoang mang, lo lắng sau vụ cháy ở Trung Kính

Hà Nội khen thưởng thanh niên dùng búa tạ cứu người trong đám cháy ở Trung Kính Ngày 25/5, UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã khen thưởng đột xuất 4 công dân đã không quản hiểm nguy, cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại Trung Kính, phường Trung Hòa.

Tốt nghiệp đại học được 2 năm, Phạm Mai Loan (24 tuổi, quê ở Yên Bái) vẫn cố gắng bám trụ tại Hà Nội. Loan nghĩ rằng bản thân còn trẻ nên vẫn có thể ở lại thành phố để phấn đấu, hơn nữa về quê cũng khó tìm được công việc phù hợp.

Như nhiều bạn trẻ khác, Loan cũng thuê nhà trọ để sinh sống tại Hà Nội. Loan và 2 bạn khác thuê chung 1 phòng của căn nhà riêng tại Kim Giang (Hoàng Mai), nhà này có 2 phòng, chỉ cho thuê, chủ hộ không sống cùng.

Từ khi xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính vào ngày 24/5 vừa qua, Loan và các bạn cùng phòng đều cảm thấy lo lắng và lập tức phải kiểm tra lại nhà đang thuê. Ảnh: Quỳnh Mai.



Loan và các bạn đều nghĩ rằng căn phòng của mình thuê khá tốt vì không có chủ sống cùng lại có giá cả phải chăng. Nhưng từ sau khi xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính vào ngày 24/5 vừa qua, Loan và các bạn đều cảm thấy lo lắng và đã kiểm tra lại phòng trọ của mình xem có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hay lối thoát khi có tình huống khẩn cấp xảy ra hay không?

"Xung quanh chỗ tôi ở cũng kín mít nhà dân, ba phía gần như không có khe hở trừ phía trước nhà… Từ khi xảy ra vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính thì tôi cũng có tâm lý lo lắng nên đã cùng các bạn ở cùng lập tức phải kiểm tra lại nhà đang thuê.

Nhà xây kín mít, lại có "chuồng cọp" ở ban công, nhưng rất may chủ nhà trọ cũng có chừa ra 1 khoảng trống vừa người chui qua ở giữa các thanh sắt. Có lẽ chủ nhà làm vậy để phòng trường hợp xảy ra cháy nổ, nếu không may xảy ra thì người ở trong nhà sẽ thoát ra ngoài bằng khoảng trống đó. Chỗ thuê trọ chỉ cách đường to tầm 10m, nếu có cháy thì xe cứu hỏa vẫn sẽ vào được", Loan chia sẻ.

Loan kiểm tra lại nơi thoát hiểm của nhà trọ. Ảnh: Quỳnh Mai.

Giống với Loan, cô sinh viên mới ra trường được gần 1 năm Hà Thị Trang (23 tuổi) cũng đang thuê trọ tại Hà Nội. Trang có tâm lý lo lắng hơn Loan vì căn phòng đang thuê cũng nằm ở trong ngõ thuộc phố Trung Kính, gần với nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 14 người tử vong vào ngày 24/5 vừa qua.

Trang tâm sự: "Em rất lo lắng, nơi em sống gần giống với nhà trọ vừa xảy ra vụ cháy. Nhà cũng nằm trong ngõ, cũng không có lối thoát hiểm nào khác trừ cửa chính và cũng sống chung với chủ nhà. Nếu không may xảy ra cháy ở tầng 1 thì không có cách nào thoát thân ngoài việc chờ người đến cứu.

Sau khi biết có vụ cháy nhà trọ thì bố mẹ em đã gọi điện cho em vì quá lo lắng. Họ biết em cũng ở phố Trung Kính nên càng lo lắng hơn, họ muốn em tìm và chuyển sang một nơi ở khác an toàn hơn".

Trang cũng cho biết thêm, căn phòng Trang thuê rộng khoảng 18m2 với giá 1,9 triệu đồng/tháng. Giá này so với mặt bằng chung là khá rẻ, nếu chuyển đi nơi khác sống thì giá thuê sẽ cao hơn, đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt của Trang sẽ bị eo hẹp đi rất nhiều.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang (28 tuổi) vừa phải chuyển nơi ở mới sau khi xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính. Từ một căn phòng rộng 18m2 nằm trên tầng 2 của một dãy trọ có 9 phòng, cách đường ô tô 300m, gia đình chị Trang đã chuyển sang ở một căn nhà cấp 4 rộng 40m2.

Cô gái trẻ Hà Thị Trang lo lắng khi đang sống tại một phòng trọ nằm trong ngõ, không có lối thoát hiểm thứ 2. Ảnh: Quỳnh Mai.

Chị Trang cho biết, vợ chồng chị cưới nhau năm 2022, đến nay đã có thêm con gái nhỏ 10 tháng tuổi. Trước khi cưới vợ chồng chị thuê phòng trọ khép kín rộng 18m2 ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Vợ chồng chị Trang tính toán, con còn nhỏ nên không cần thuê nơi rộng hơn, để tiết kiệm tiền vài năm nữa sẽ mua nhà. Tuy nhiên, sau khi vụ cháy nhà trọ xảy ra, vợ chồng chị đã vội chuyển sang nơi ở mới.

"Phòng trọ cũ nằm trong ngõ rất sâu, đường nhỏ ngoằn ngoèo, cách đường ô tô tới 300m. Mỗi lần về quê vợ chồng tôi phải khệ nệ bê đồ rồi đi bộ 300m mới đón được taxi, mưa gió thì còn khổ nữa. Tuy nhiên, những vấn đề đó là chuyện nhỏ, vẫn cố gắng được, vì ở Hà Nội chuyện "làng trong phố" không phải là ít. Tôi chỉ lo không may xảy ra cháy thì không xe cứu hỏa nào vào được", chị Trang nói.

Chị Trang cho biết, căn phòng cũ chị thuê có giá 2,6 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền điện nước. Hôm qua (26/5), vợ chồng chị đã chuyển sang nhà thuê mới ở Xa La, Hà Đông, với giá thuê là 4 triệu đồng/tháng chưa tính điện, nước. Dù bị mất 2,6 triệu tiền cọc do chuyển đi đột xuất không báo trước cho chủ nhà nhưng anh chị vẫn cảm thấy quyết định của mình là đúng.

"Từ khi có vụ cháy nhà trọ xảy ra, vợ chồng tôi liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn của mọi người ở quê. Ở quê ai cũng hoảng sợ thay cho vợ chồng tôi vì họ biết vợ chồng tôi vẫn đang phải ở trọ", chị Trang bày tỏ.