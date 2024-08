Người tiểu đường chọn đúng sản phẩm hỗ trợ tránh 'tiền mất tật mang'

Quảng cáo sai… "vạ bay" người bệnh



Nắm bắt được tâm lý của người bệnh muốn được điều trị hiểu quả các bệnh lý, nhiều quảng cáo trên mạng đưa ra những "lời có cánh" về sản phẩm để nhằm mục đích lấy niềm tin như: "cam kết trị dứt điểm tiểu đường chỉ sau 1 liệu trình 2-3 tháng", hay "tiểu đường 3 không: không cần dùng thuốc tây, không tiêm insulin, không cần kiêng khem"...

Nhiều người tiểu đường nhập viện do sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc

Bên cạnh đó, hình thức quảng cáo các loại sản phẩm "trị bệnh tự phong" này còn sử dụng hình ảnh mạo danh bệnh viện, bác sỹ, thậm chí là hình ảnh của sư thầy, hình ảnh của đài truyền hình để lợi dụng lòng tin và lừa dối người tiêu dùng.

Chính sự quảng cáo sai sự thật, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo khiến nhiều người bệnh sử dụng gặp tình trạng bệnh năng hơn, phải vào viện cấp cứu.

PGS.TS.BS Trần Đình Ngạn - Nguyên Phó Giám đốcBệnh viện Quân y 103 khẳng định: "Tiểu đường là căn bệnh mạn tính và hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy những quảng cáo trị dứt điểm tiểu đường là hoàn toàn sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng. Để sống chung hòa bình với bệnh tiểu đường, người bệnh cần tuân thủ về chế độ dinh dưỡng, luyện tập và dùng thuốc. Nên kết hợp Đông - Tây y trong điều trị để nâng cao hiệu quả nhưng cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng về nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, chất lượng sản phẩm để đảm bảo an toàn, tránh mắc bẫy quảng cáo của những sản phẩm không rõ nguồn gốc".

TPBVSK Diabetna - Sản phẩm được tin dùng trong hỗ trợ người tiểu đường

TPBVSK Diabetna là sản phẩm hỗ trợ người bệnh tiểu đường từ lâu đã khẳng định được chất lượng với nhiều giải thưởng, nhất là mới đây khi vinh dự nhận giải thưởng tại Lễ công bố The Best Of Viet Nam 2024.

Chương trình do Liên Hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo, Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á (AIPA) phối hợp cùng đơn vị liên quan tổ chức nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ có uy tín được bình chọn và công bố, giúp người tiêu dùng nhận biết được những sản phẩm chất lượng tốt.

Đáp ứng đầy đủ tiêu chí khắt khe của hội đồng bình chọn, Diabetna được vinh danh là "Sản phẩm được yêu thích trong dòng thảo dược hỗ trợ người bệnh tiểu đường".

Diabetna vinh dự nhận giải thưởng Sản phẩm được yêu thích nhất 2024.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023, cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm Diabetna đã cho thấy mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng Diabetna lên đến 98%. Các giải thưởng, chứng nhận nói trên là cộng hưởng của chất lượng, hiệu quả của sản phẩm và niềm tin yêu đến từ người tiêu dùng dành cho Diabetna. Cụ thể:



Công thức được nghiên cứu bài bản trong và ngoài nước: Diabetna là sản phẩm được chuyển giao từ công trình nghiên cứu cấp bộ của PGS. TS Trần Văn Ơn và công trình nghiên cứu quốc tế được thực hiện bởi TS. Hoàng Minh Châu phối hợp với các nhà khoa học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul. Đồng thời Diabetna đã hợp tác cùng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) để nâng cao công nghệ chiết tách, tối ưu hàm lượng hoạt chất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

An toàn - Chất lượng - Hiệu quả: Diabetna được chiết xuất từ vùng trồng Dây thìa canh sạch đạt chuẩn Quốc tế GACP-WHO; cho hàm lượng hoạt chất cao, ổn định và an toàn. Bên cạnh đó, Diabetna được sản xuất tại Nhà máy Nam Dược với công nghệ hiện đại chuẩn GMP - WHO, giúp nâng cao dược tính, hiệu quả dành cho người bệnh.

Truyền thông minh bạch, tôn trọng người tiêu dùng: Diabetna luôn sử dụng các kênh truyền thông chính thống như truyền hình, các đơn vị báo uy tín, truyền thông trên website, fanpage chính thức của nhãn hàng với những ngôn từ mang tính xác thực, có kiểm chứng; đồng thời lên án những sản phẩm, những thông tin bịa đặt, sai sự thật hay có tính lừa dối người tiêu dùng; hướng tới mục tiêu giúp người bệnh sống vui - sống khỏe với bệnh tiểu đường.

Luôn đồng hành sát cánh cùng người bệnh cả nước: Diabetna thường xuyên tổ chức các chương trình giúp nâng cao kiến thức về bệnh tiểu đường, từ đó giúp người bệnh tự tin, chủ động kiểm soát đường huyết, phòng ngừa biến chứng. Các hoạt động nổi bật như: chương trình hội thảo tại bệnh viện lớn nhỏ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, những chương trình thiện nguyện ý nghĩa, những hoạt động đo đường huyết miễn phí, tầm soát bệnh cho người cao tuổi….

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, hiện nay, TPBVSK Diabetna đã có hành trình 17 năm chiếm trọn lòng tin của hàng triệu người bệnh tiểu đường, đồng thời được các chuyên gia đánh giá cao. Sản phẩm đã phủ sóng 63 tỉnh/thành phố, với hệ thống 20.000 nhà thuốc có bán sản phẩm trên toàn quốc cùng kênh phân phối trên các sàn thương mại điện tử, là lựa chọn đáng tin cậy cho người tiêu dùng khắp cả nước.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna số 1887/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 5/7/2021. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

