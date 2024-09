Nguyên nhân ban đầu vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Báo cáo nhanh của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu Phong Châu tại Km18+300 QL32C (tỉnh Phú Thọ) được xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995.

Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18 - X60, tải trọng người đi 0,3T/m2. Cầu có chiều dài 375,36m.

Khổ cầu: phần đường xe chạy 7m; lề người đi mỗi bên 1m; tổng bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp.

Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô: Thay 4 dầm nhịp 8 thường bằng 4 dầm nhịp T21m; Dán sợi thủy tinh và sợi cacbon gia cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4; Thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han gỉ, tẩy gỉ bằng phun cát sau đó quét sơn chống gỉ cho phần hạ bộ của hệ dàn thép.

Cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp.

Trong đợt này, cầu cũng được sửa chữa mặt cầu, thay thế các khe co giãn cũ tại các vị trí mố M1, M2 và trụ T1, T2, T3 bằng khe co dãn răng lược; Thay thế những thiết bị điện trên cầu đã hỏng bằng các thiết bị điện mới; tẩy gỉ và sơn lại cột đèn chiếu sáng của cầu.

“Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng”, báo cáo nhanh thông tin.

Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô: Xử lý xói lở trụ T7: Tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính D1200mm, chiều dài cọc L¬=16m; mũi cọc ngàm trong tầng đá gốc. Song song đó, cầu cũng được mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30. Gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7.

Xử lý xói lở trụ T6: Gia cố chống xói bằng rọ thép đan máy có luồn thép D8 tạo khung cứng, trong nhồi đá hộc (2 hàng) theo chiều sâu, bên dưới bù đá hộc, phạm vi xếp xung quanh hệ móng cọc.

Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ với quy mô tẩy gỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m. Đồng thời thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ; sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1; sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên cầu.

"Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng", báo cáo nêu.

Đáng lưu ý, báo cáo của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7".

Cầu Phong Châu, bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ).