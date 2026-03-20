Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có động thái gây chú ý với người hâm mộ khi "kể khổ" và nhắc nhở mọi người rằng "nếu có một ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi". Kèm với đó là "danh mục" 12 "nỗi khổ" mà nhạc sĩ đã từng gặp phải.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có bài viết với nội dung: "Nếu các bạn có 1 ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi: Còn sống nhưng bị nhầm là "đã mất"; Còn trẻ nhưng lại bị gọi là "cụ"; Lâu lâu có mấy người thân thân nhắn tin hỏi "Ủa anh viết bài X đó hả? E nghe hoài mà không biết!"; Viết 300 bài hát thiếu nhi cho con gái, nhưng con gái lại hát bài người khác trong Lễ tốt nghiệp; Ít khi mua hàng online nhưng hễ mua là bị dính đồ lởm; Chụp hình không ăn ảnh; Thường xuyên bị fan chụp hình dìm hàng và bị đồng nghiệp chọc ghẹo; Đã không biết hát mà cứ bị dí hát rồi bị chọc quê; Là đối tượng trêu đùa của cộng đồng mạng; Hay bị mấy chú công an bắt chụp hình đứng giữa; Chụp hình với cô gái nào là người đó có người yêu hoặc có chồng; Đi học bị bạn học nói bằng tuổi với mẹ của bạn".

Bài viết nêu trên của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận về vô số bình luận hài hước, không ít người cảm thông trước những "sự cố" mà nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đa số đều bày tỏ sự sẻ chia với "cụ" được nhiều bạn trẻ kính trọng, kèm theo đó là vô số các cô gái mong được chụp ảnh chung với Nguyễn Văn Chung để "xin vía" có người yêu, lấy chồng...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dù nổi tiếng nhưng nhiều khán giả vẫn nhầm lẫn về tuổi tác.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Văn Chung "kể khổ", anh từng rất nhiều lần phải đính chính, giải thích về việc mình bất ngờ nhận về vô số các bình luận bên dưới video nhạc của mình với dày đặc những câu tri ân: "Cảm ơn nhạc sĩ lão thành đã để lại tuyệt phẩm này", "cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thật tài hoa", "xin được thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất"...

Nguyễn Văn Chung buộc phải lên tiếng... cứu lấy "sinh mệnh" của mình. Anh xử lý hài hước duyên dáng: "Tui còn sống nha quý vị, chưa lên bàn thờ được đâu!" hay "dành cả đời để đính chính mình chưa mất". Không chỉ kiên trì "giải oan" cho mình, Nguyễn Văn Chung còn tranh thủ mở hẳn kênh TikTok để khán giả biết: Tác giả bài hát triệu view đây, vẫn sống khỏe, vẫn đang cống hiến cho âm nhạc, chỉ là... bị nhận nhầm tuổi tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu loạt ca khúc tỷ vỉew.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, bắt đầu viết nhạc từ đầu thập niên 2000. Sau thời gian tìm tòi và có những sáng tác ban đầu không như ý, Nguyễn Văn Chung dần có những tác phẩm thành công. Nhiều bài hát của anh là nhạc phẩm "đóng đinh" trong sự nghiệp ca sĩ, như: Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng)...



Sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên dấu ấn mới với ca khúc "Nhật ký của mẹ" qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục. Không chỉ giữ kỷ lục về tác quyền, ca khúc này còn được nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2013-2018. Bài hát về tình mẫu tử này được đón nhận nồng nhiệt đã thôi thúc tác giả có thêm những sáng tác giá trị về đề tài gia đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập kỷ lục về sáng tác các ca khúc thiếu nhi.

Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung gây sốt trong dịp 30/4/2025 đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Các ca khúc khác do Nguyễn Văn Chung sáng tác mang âm hưởng, giai điệu tự hào về quê hương, đất nước như: “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài những ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của hàng loạt ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn theo đuổi việc sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận kỷ lục là nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam (hơn 300 bài), được chia làm 5 chủ đề: Gia đình; Mái trường; Các ngày lễ Tết; Những bài học nhỏ; Thế giới tuổi thơ.

(Ảnh VTV, FBNV)

