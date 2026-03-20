Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa liệt kê "12 nỗi khổ" khiến người hâm mộ vừa thấy thương, vừa tranh thủ cơ hội để trêu đùa anh.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có động thái gây chú ý với người hâm mộ khi "kể khổ" và nhắc nhở mọi người rằng "nếu có một ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi". Kèm với đó là "danh mục" 12 "nỗi khổ" mà nhạc sĩ đã từng gặp phải.
Cụ thể, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có bài viết với nội dung: "Nếu các bạn có 1 ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi: Còn sống nhưng bị nhầm là "đã mất"; Còn trẻ nhưng lại bị gọi là "cụ"; Lâu lâu có mấy người thân thân nhắn tin hỏi "Ủa anh viết bài X đó hả? E nghe hoài mà không biết!"; Viết 300 bài hát thiếu nhi cho con gái, nhưng con gái lại hát bài người khác trong Lễ tốt nghiệp; Ít khi mua hàng online nhưng hễ mua là bị dính đồ lởm; Chụp hình không ăn ảnh; Thường xuyên bị fan chụp hình dìm hàng và bị đồng nghiệp chọc ghẹo; Đã không biết hát mà cứ bị dí hát rồi bị chọc quê; Là đối tượng trêu đùa của cộng đồng mạng; Hay bị mấy chú công an bắt chụp hình đứng giữa; Chụp hình với cô gái nào là người đó có người yêu hoặc có chồng; Đi học bị bạn học nói bằng tuổi với mẹ của bạn".
Bài viết nêu trên của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận về vô số bình luận hài hước, không ít người cảm thông trước những "sự cố" mà nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đa số đều bày tỏ sự sẻ chia với "cụ" được nhiều bạn trẻ kính trọng, kèm theo đó là vô số các cô gái mong được chụp ảnh chung với Nguyễn Văn Chung để "xin vía" có người yêu, lấy chồng...
Đây không phải lần đầu Nguyễn Văn Chung "kể khổ", anh từng rất nhiều lần phải đính chính, giải thích về việc mình bất ngờ nhận về vô số các bình luận bên dưới video nhạc của mình với dày đặc những câu tri ân: "Cảm ơn nhạc sĩ lão thành đã để lại tuyệt phẩm này", "cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thật tài hoa", "xin được thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất"...
Nguyễn Văn Chung buộc phải lên tiếng... cứu lấy "sinh mệnh" của mình. Anh xử lý hài hước duyên dáng: "Tui còn sống nha quý vị, chưa lên bàn thờ được đâu!" hay "dành cả đời để đính chính mình chưa mất". Không chỉ kiên trì "giải oan" cho mình, Nguyễn Văn Chung còn tranh thủ mở hẳn kênh TikTok để khán giả biết: Tác giả bài hát triệu view đây, vẫn sống khỏe, vẫn đang cống hiến cho âm nhạc, chỉ là... bị nhận nhầm tuổi tác.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, bắt đầu viết nhạc từ đầu thập niên 2000. Sau thời gian tìm tòi và có những sáng tác ban đầu không như ý, Nguyễn Văn Chung dần có những tác phẩm thành công. Nhiều bài hát của anh là nhạc phẩm "đóng đinh" trong sự nghiệp ca sĩ, như: Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng)...
Sau nhiều ca khúc nhạc trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên dấu ấn mới với ca khúc "Nhật ký của mẹ" qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục. Không chỉ giữ kỷ lục về tác quyền, ca khúc này còn được nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2013-2018. Bài hát về tình mẫu tử này được đón nhận nồng nhiệt đã thôi thúc tác giả có thêm những sáng tác giá trị về đề tài gia đình.
Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung gây sốt trong dịp 30/4/2025 đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Các ca khúc khác do Nguyễn Văn Chung sáng tác mang âm hưởng, giai điệu tự hào về quê hương, đất nước như: “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.
Ngoài những ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của hàng loạt ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn theo đuổi việc sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận kỷ lục là nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam (hơn 300 bài), được chia làm 5 chủ đề: Gia đình; Mái trường; Các ngày lễ Tết; Những bài học nhỏ; Thế giới tuổi thơ.
(Ảnh VTV, FBNV)
Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.
Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắtXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.
Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc chồng quân nhân ra mắt gia đình, nhắn gửi lời ý nghĩa: 'Tự hào khi được làm hậu phương của anh'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy đã kể lại ngày chồng quân nhân cùng họ hàng sang ra mắt với gia đình cô. Đây là một bước ngoặt ý nghĩa trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.
Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoàiThế giới showbiz - 6 giờ trước
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ: Người lao động yếu thế gần như không có tiếng nóiGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Vũ Mạnh Cường đã có góc nhìn trực diện về vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ. Theo nhà báo gạo cội, đây là hiện tượng phản ánh sự "mất cân bằng quyền lực" trong xã hội số.
Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu lo lắng, áy náy vì lời hứa với Thương Tín rằng sẽ giúp đỡ Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ. Nam nhạc sĩ cho biết, cuộc sống của Thanh Tùng hiện tại khá chật vật, phải bươn chải để lo cho vợ và 2 con gái.
'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?Thế giới showbiz - 21 giờ trước
GĐXH - Teyana Taylor đang gây chú ý sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi bỏ lỡ cơ hội có được tượng vàng Oscar 2026.
Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều ThơXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - "Phú bà" Kiều Thơ thấy Chiến quá ngoan cố nên quyết định "bán" cho người khác.
Minh Kiên bất ngờ đòi chia tay con gái Thượng tướngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Lê liên tục gây áp lực để quay lại, còn Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay với Lam Anh.
Ngọc Trinh gây sốc với hình ảnh lạ lẫmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh không còn hình ảnh nuột nà, làn da trắng, cô xuất hiện với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò cho khán giả.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.