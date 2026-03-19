NTK Đỗ Mạnh Cường xây dựng gu thời trang hàng hiệu ngay từ nhỏ cho 10 người con

Thứ năm, 07:00 19/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - NTK Đỗ Mạnh Cường đầu tư, xây dựng gu thời trang từ khi còn nhỏ giúp các con nhận thức, định hướng được cái đẹp cho bản thân sau này.

NTK Đỗ Mạnh Cường vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải bức ảnh gia đình với 10 người con nuôi có phong cách "sang chảnh", thời thượng. Được biết, đây đều là các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Không chỉ về trang phục, thần thái biểu cảm của các con cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ chụp chung tấm ảnh kỷ niệm gia đình, NTK Đỗ Mạnh Cường còn thường xuyên dẫn các con nuôi lên sàn diễn thời trang. Đơn cử như vào tối 23/5/2025, các con của NTK Đỗ Mạnh Cường cùng góp mặt trong buổi giới thiệu bộ sưu tập cưới "From Yes To Forever". Anh giới thiệu bộ sưu tập tại sự kiện Vietnam Wedding Fest 2025, các mẫu nhí - con nuôi của Đỗ Mạnh Cường tạo bất ngờ cho khách mời khi catwalk ở cuối chương trình.

NTK Đỗ Mạnh Cường bên các con gái nuôi. Các con của anh tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang trong các mẫu trang phục do bố thiết kế.

Nhím (Đỗ Phạm Hoàng Phúc) 12 tuổi, dắt tay em gái Thiên Nga, 4 tuổi. Nhím là bé đầu tiên được Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi vào năm 2014, còn Thiên Nga hiện là con út, về với gia đình của anh hồi tháng 11/2022.

NTK Đỗ Mạnh Cường và các con nuôi cùng người mẫu Lê Xuân Tiền chào kết cho phần đầu show diễn được tổ chức vào năm 2021.

Mặc dù luôn bận rộn với công việc nhưng NTK Đỗ Mạnh Cường nhiều năm nay vẫn quan tâm và chăm chút cho chuyện ăn mặc của các con từ khi còn nhỏ. Trong những buổi chụp ảnh gia đình, anh còn chuẩn bị trang phục cho các con là những thiết kế mới của các thương hiệu nổi tiếng như Gucci để diện cho các con.

NTK Đỗ Mạnh Cường đầu tư, xây dựng phong cách cho các con từ khi còn nhỏ. Điều đó không chỉ phù hợp với gia đình hoạt động trong lĩnh vực thời trang mà còn sớm giúp các con nhận thức, định hướng được cái đẹp cho bản thân sau này.

NTK Đỗ Mạnh Cường từng bộc bạch, nếu như ngày trước từ yêu chỉ gói gọn trong cảm xúc cá nhân, niềm hạnh phúc rất riêng tư thì nay tình yêu dành trọn cho gia đình nhỏ này. Tình yêu không chỉ để thỏa mãn cảm xúc của riêng mình, mà còn mang theo trách nhiệm lớn với từng thành viên trong gia đình.

Cuối năm 2024, NTK Đỗ Mạnh Cường thông báo tin vui trên trang cá nhân rằng do nhân duyên đã tìm được 1 biệt thự với khuôn viên cả vườn rộng 2.000m2 để các con có 1 không gian sống thoải mái hơn, có chỗ chơi và bơi lội riêng tư, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Nhiều người cho rằng Đỗ Mạnh Cường "siêu giàu" nhưng ông bố 10 con khiêm tốn trả lời rằng mình "giàu con" thôi.

NTK Đỗ Mạnh Cường 45 tuổi, sinh tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP. HCM. Suốt 18 năm qua, anh liên tục tổ chức các buổi trình diễn có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A, gây ấn tượng về cách dàn dựng cùng chi phí đắt đỏ. Ngoài show trong nước, anh từng làm show ở Mỹ, Australia, Thượng Hải (Trung Quốc).

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
