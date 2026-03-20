Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49

Thứ sáu, 10:30 20/03/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Ca sĩ Thanh Thảo vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng đánh dấu tuổi 49, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám và những người bạn thân thiết. Dù ngày sinh chính thức của nữ ca sĩ rơi vào 8/3, nhưng do bận rộn với lịch trình bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cô đã không thể tổ chức tiệc đúng ngày. Chính vì vậy, một buổi tiệc sinh nhật muộn nhưng đầy bất ngờ và ý nghĩa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sau đó.

Điều đặc biệt nhất là việc chồng doanh nhân Việt kiều của Thanh Thảo đã âm thầm từ Mỹ bay về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho vợ. Sự xuất hiện bất ngờ cùng cách anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo đã khiến nữ ca sĩ không khỏi vỡ òa trong hạnh phúc. Đây không chỉ là món quà sinh nhật mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu sắc, sự yêu thương và chiều chuộng mà anh dành cho cô.

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng sang trọng của Hà Kiều Anh ngay trung tâm TP.HCM, với không gian được trang trí lộng lẫy, tinh tế như một tiệc cưới thực thụ. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám như: Danh ca Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Giang Hồng Ngọc, Hồ Việt Trung, Hiền Mai… Tất cả đã cùng hội ngộ, mang đến một bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc và gắn kết.

Đặc biệt, nhạc sĩ Lê Quang sau nhiều năm định cư tại Mỹ cũng có mặt đúng dịp này. Thanh Thảo đã tranh thủ tổ chức mừng sinh nhật chung cho người anh thân thiết vì cả hai đều có sinh nhật trong tháng 3. Ngoài ra còn có Lâm Bảo Châu và nhiều bạn bè có sinh nhật trong tháng với Thanh Thảo.

Xuất hiện tại buổi tiệc, Thanh Thảo thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm dạ hội màu đen huyền bí, thiết kế cúp ngực gợi cảm, tôn lên bờ vai mảnh mai nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực và quý phái. Phong thái tự tin cùng thần sắc rạng rỡ của cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đơn thuần, đây còn là một mini show đầy ngẫu hứng khi các nghệ sĩ liên tục biểu diễn, giao lưu và mang đến những tiết mục đặc biệt.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là màn song ca “Đêm tâm sự” giữa Ngọc Sơn và Lệ Quyên để chúc mừng sinh nhật “búp bê” Thanh Thảo. Không cần tập luyện trước, hai giọng ca vẫn phối hợp ăn ý, khoe trọn chất giọng nội lực và kỹ thuật xử lý tinh tế, mang tới một màn song ca “ngọt như mía lùi” khiến khách mời không khỏi thích thú. 

Danh ca Ngọc Sơn còn gây bất ngờ khi ngẫu hứng sáng tác và trình diễn một ca khúc riêng dành tặng sinh nhật Thanh Thảo ngay trên sân khấu khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động.

Ở độ tuổi U50, Thanh Thảo vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Hiện nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên chồng Việt kiều và con gái tại Mỹ. Thanh Thảo thừa nhận cô hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời. Nữ ca sĩ cho biết, cả hai vợ chồng cũng có những khác biệt bởi một người là nghệ sĩ, người kia lại chỉ thích bình lặng, kín đáo. Tuy nhiên, họ lựa chọn nhường nhịn, dung hòa để giữ được hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên tổ ấm nhỏ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Giọng ca "Búp bê biết yêu" cũng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để vừa bên cạnh gia đình, vừa duy trì đam mê nghệ thuật. 

Thanh Thảo sinh năm 1977 và là một trong những giọng ca đình đám của những năm 2000. Nữ ca sĩ còn được biết đến với biệt danh "búp bê" nhờ loạt bản hit nổi tiếng như: "Búp bê biết yêu", "Búp bê buồn", "Búp bê con trai", "Ôi tình yêu"...

(Ảnh: Internet, FBNV)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top