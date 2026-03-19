Minh Kiên bất ngờ đòi chia tay con gái Thượng tướng
GĐXH - Hà Lê liên tục gây áp lực để quay lại, còn Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay với Lam Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 29 "Không giới hạn", Khánh Linh cùng anh em đội dân quân tự vệ bất ngờ chứng kiến cảnh Hà Lê tìm cách níu kéo Minh Kiên bằng những lời lẽ đầy toan tính. Không giấu được sự bất bình, Khánh Linh lập tức phản ứng khi nghe Hà Lê vẽ ra viễn cảnh đưa Minh Kiên ra nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới.
Chưa dừng lại ở việc níu kéo Minh Kiên, Hà Lê tiếp tục khiến mọi chuyện thêm căng thẳng khi trực tiếp đối đầu Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân). Cô khẳng định Minh Kiên vẫn còn tình cảm với mình, đồng thời yêu cầu Lam Anh rời xa anh để tránh những áp lực từ dư luận.
Trước thái độ áp đặt ấy, Lam Anh vẫn giữ sự bình tĩnh và cứng cỏi, thẳng thắn cho rằng chuyện tình cảm của cô không phải điều người khác có quyền can thiệp.
Điều khiến Lam Anh thực sự sụp đổ lại đến từ chính Minh Kiên. Khi cô nhận ra giữa hai người chưa từng có một mối quan hệ trọn vẹn - không một bức ảnh chung, không một buổi hẹn đúng nghĩa... và bây giờ, Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay. Khoảnh khắc ấy khiến mọi niềm tin và hy vọng trong Lam Anh vỡ vụn.
Tập 29 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 19/3 trên VTV1.
