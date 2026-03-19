'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Lễ trao giải Oscar 2026 đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn bởi những tranh luận bên lề. Loạt bình luận chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội sau khi Teyana Taylor được cho là có những biểu hiện quá phấn khích về các ứng cử viên khác tại Lễ trao giải Oscar 2026, đặc biệt là hành động nhảy khỏi ghế để cổ vũ cho Amy Madigan - ngôi sao của phim "Weapons" - người đã giành được giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Chưa hết, khi "One Battle After Another" được xướng tên chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất, nữ diễn viên thậm chí còn nhảy cẫng lên vì vui sướng, vòng tay ôm chầm lấy đạo diễn Paul Thomas Anderson khi cả hai cùng lên sân khấu.

Một video lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy, Teyana Taylor đã xảy ra xích mích với một người được cho là nhân viên bảo vệ. Khi đang ở trong một đám đông tại Nhà hát Dolby nơi diễn ra lễ trao giải, Teyana đã gọi một người đàn ông không rõ danh tính là "rất thô lỗ" và nói "Đừng chạm vào tôi, đừng xô đẩy tôi".

Trước những chỉ trích, Taylor đã lên tiếng. Cô cho rằng nhiều người đã quen với tâm lý tiêu cực nên không chấp nhận được niềm vui chân thành của người khác.

“Thế giới này có quá nhiều điều tiêu cực đến mức nhiều người quên mất cảm giác của niềm vui thật sự là như thế nào. Họ quen với việc cay cú khi thua cuộc, nên khi thấy ai đó thể hiện tinh thần fair-play thật sự thì lại cảm thấy khó chịu, kiểu như không chấp nhận được vậy”, nữ diễn viên nói.

Cô nói thêm: “Để thật lòng vỗ tay cho chiến thắng của người khác là điều không phải ai cũng biết… Đó là cách chiến thắng với sự vui vẻ, thoải mái, và cũng là cách chấp nhận thua cuộc một cách đàng hoàng, ngẩng cao đầu, giữ được sự tự trọng”.

Mặc dù có những ồn ào trong sự kiện Lễ trao giải Oscar 2026, song Teyana Taylor vẫn trở thành tâm điểm bởi cô là một trong những nghệ sĩ được bình chọn mặc đẹp nhất trên thảm đỏ và trong bữa tiệc hậu sự kiện. Những lựa chọn trang phục táo bạo, tôn trọn đường cong gợi cảm của nữ diễn viên khiến cô nổi bật trong suốt chuỗi sự kiện mùa giải thưởng.

Teyana Taylor sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên, vũ công, biên đạo múa người Mỹ. Cô được tạp chí Maxim bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới" 2021. Năm 2023, Teyana gây tiếng vang nhờ vai diễn trong phim A Thousand and One.

Tới 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn sự nghiệp với tác phẩm điện ảnh One Battle After Another, qua đó nhận được một đề cử Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", một đề cử BAFTA, hai đề cử Actor Awards, thắng giải Quả cầu vàng và Critics' Choice. Tạp chí Time xếp cô vào danh sách những phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2026.

Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ GĐXH - "Phú bà" Kiều Thơ thấy Chiến quá ngoan cố nên quyết định "bán" cho người khác.