Nhà phố có ban công hướng Tây nên trồng loại cây nào vừa xanh mát, giảm tiếng ồn lại hợp phong thủy

Loại cây nên trồng ban công cho nhà phố hướng Tây

Cây chịu hạn ít phải chăm sóc

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, với ban công thường nắng gắt hoặc ít thời gian chăm sóc, cây chịu hạn là lựa chọn lý tưởng.

Xương rồng có nhiều hình dáng, dễ trồng, chỉ cần tưới 1–2 tuần/lần, đất cát hoặc đất pha cát thoát nước tốt, và chịu được nắng trực tiếp. Tuổi thọ từ 5–10 năm, một số loại xương rồng nở hoa vào mùa xuân và hè. Về phong thủy, xương rồng giúp chống xui, tăng sức sống, hợp mệnh Thổ và Hỏa.

Sen đá nhỏ gọn, nhiều màu sắc, chịu hạn tốt, rất thích hợp cho chậu ban công. Chỉ cần tưới 7–10 ngày/lần, để nơi có ánh sáng bán phần hoặc nắng nhẹ. Sen đá có tuổi thọ 2–5 năm, dễ nhân giống, tượng trưng cho sự kiên cường, hợp mệnh Kim và Thổ.

Xương rồng có nhiều hình dáng, dễ trồng, chỉ cần tưới 1–2 tuần/lần, đất cát hoặc đất pha cát thoát nước tốt, và chịu được nắng trực tiếp.

Nha đam vừa trang trí vừa có thể dùng trong chăm sóc da. Chúng thích đất thoát nước, ánh sáng bán phần hoặc nắng nhẹ, tưới 1–2 lần/tuần, tuổi thọ 5–7 năm. Phong thủy nha đam mang năng lượng tích cực, hợp mệnh Mộc và Thủy.

Cây phong thủy đón tài lộc

Nếu quan tâm đến phong thủy, một số cây ban công mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, vượng khí là kim ngân, phát lộc, vạn niên thanh. Kim ngân với lá xanh và thân tròn giúp thu hút tiền tài, hợp mệnh Thủy và Kim. Phát lộc tượng trưng cho sự thăng tiến, hợp mệnh Mộc. Vạn niên thanh bền bỉ, mang may mắn, hợp treo hoặc đặt ở góc ban công, hợp mệnh Thổ và Hỏa. Các cây phong thủy nên được đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam để tối ưu sinh khí và vận may.

Dừa cạn

Thông tin trên VTC News, với những người thích ban công có hoa nhưng không muốn trồng cây quá lớn, dừa cạn là một lựa chọn đáng thử.

Dừa cạn tương đối ưa sáng, chịu nóng khá tốt và có thể cho hoa trong điều kiện nhiều nắng. Cây không chiếm quá nhiều diện tích nên thích hợp với ban công chung cư.

Những chậu dừa cạn nhiều màu đặt dọc lan can có thể tạo thành một dải hoa khá bắt mắt. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người mới bắt đầu trồng cây vì không đòi hỏi một hệ thống chăm sóc quá phức tạp.

Dừa cạn tương đối ưa sáng, chịu nóng khá tốt và có thể cho hoa trong điều kiện nhiều nắng. Cây không chiếm quá nhiều diện tích nên thích hợp với ban công chung cư.

Tuy nhiên, cũng như nhiều cây trồng chậu khác, dừa cạn cần được tưới nước phù hợp. Ban công hướng Tây có thể làm đất khô rất nhanh, nhưng tưới quá nhiều và để nước đọng lâu trong chậu lại dễ gây vấn đề cho bộ rễ.

Sử quân tử, tigon và những cây leo có thể tạo "tấm rèm xanh"

Nếu vấn đề lớn nhất của ban công hướng Tây là cái nóng, chỉ đặt vài chậu cây nhỏ đôi khi chưa giải quyết được nhiều. Một giải pháp hiệu quả hơn là sử dụng cây leo để tạo thành một lớp che nắng tự nhiên.

Sử quân tử là một trong những loại cây có thể được cân nhắc. Cây có khả năng leo giàn, có hoa và khi phát triển tốt có thể tạo thành mảng xanh khá dày.

Tigon cũng là một lựa chọn nếu người trồng thích vẻ mềm mại của những dây leo và chùm hoa. Tuy nhiên, với cây leo nói chung, cần tính đến tốc độ sinh trưởng và trọng lượng của cây khi trưởng thành. Giàn phải chắc chắn, chậu phải đủ ổn định và việc cắt tỉa cần được thực hiện thường xuyên.

Cách chọn cây xanh hỗ trợ chống ồn

Cũng theo chuyên trang của Tạp chí Gia Đình Việt Nam, kinh nghiệm của nhiều kiến trúc sư cảnh quan, các loại cây có tán lá dày, mọc nhiều tầng và sinh trưởng tốt trong môi trường đô thị thường được ưu tiên lựa chọn.

Một ban công quá nhiều cây nhưng thiếu ánh sáng hoặc khó vệ sinh có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đối với ban công hoặc sân thượng nhỏ, gia chủ có thể sử dụng cau cảnh, trúc quân tử, dương xỉ hoặc các loại cây bụi lá dày. Những loại cây này vừa dễ chăm sóc vừa tạo lớp chắn tự nhiên giúp không gian bớt vang tiếng.

Với nhà phố có diện tích lớn hơn, việc kết hợp nhiều tầng cây từ thấp đến cao sẽ tăng hiệu quả cản âm. Các lớp cây đan xen tạo thành vùng đệm giúp âm thanh bị phân tán trước khi truyền vào nhà.

Ngoài yếu tố giảm tiếng ồn, gia chủ cũng nên quan tâm tới khả năng chịu nắng, hướng gió và điều kiện chăm sóc thực tế. Một ban công quá nhiều cây nhưng thiếu ánh sáng hoặc khó vệ sinh có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loại cây ra hoa được người xưa trọng dụng, xem là biểu tượng của vượng tài, tụ lộc GĐXH - Trong quan niệm dân gian, cây cối không chỉ đơn thuần là vật trang trí hay có tác dụng lọc không khí, mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa tâm linh sâu sắc.