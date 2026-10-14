Bí quyết sở hữu căn bếp chuẩn phong thủy cho gia chủ sắp xây nhà

Phong thủy nhà bếp có những điều kiêng kỵ gia chủ cần lưu ý

Theo VTC News, trong phong thuỷ nhà bếp, hướng Đông và Đông Nam được xem là hướng lý tưởng cho căn bếp của gia chủ. Nhà bếp thuộc hành Hoả và Thuỷ, trong khi hai hướng này thuộc hành Mộc. Áp dụng quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc sẽ thấy Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả. Ba hành này vốn có thể bổ sung cho nhau, là hướng tốt để đặt cho phòng bếp. Cũng vì vậy, bạn không nên đặt bếp ở hướng Nam là hành Hoả, tương ứng với lửa trong bếp.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần đảm bảo được 8 hướng bát trạch trong việc xác định hướng bếp. Trong đó có 4 hướng tốt gồm Sinh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị và 4 hướng xấu: Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát, Họa hại.

Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng, không gian nhà bếp luôn mở sẽ khiến tài lộc trong nhà cũng cuốn vào theo. Tuy nhiên về mặt khoa học, căn bếp kín mít với mùi đồ ăn thường trực sẽ khiến không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, ảnh hưởng tới sức khoẻ của các thành viên trong gia đình.

Nếu bạn đang chuẩn bị làm nhà, đừng bỏ qua những đại kỵ trong phong thủy phòng bếp dưới đây để kiến tạo một không gian sống vừa đẹp mắt, vừa đại cát đại lợi.

Gia chủ có thể thiết kế thêm cửa sổ hoặc sử dụng máy hút mùi để căn bếp trong nhà luôn giữ được sự thoáng đãng, thoải mái, ấm cúng.

Nên thiết kế nhà bếp theo tuổi

Xét về yếu tố tuổi tác khi thiết kế nhà bếp, nhiều người thắc mắc rằng không biết nên chọn theo tuổi chồng hay tuổi vợ, vì trong dân gian cho câu "đàn ông xây nhà đàn bà làm bếp". Tuy nhiên đây là câu nói mang tính nhắc nhở tầm quan trọng và vai trò của người vợ và người chồng trong một gia đình.

Không có ý nghĩa về mặt phong thủy và bát trạch trong việc chọn tuổi xây nhà bếp. Do đó mọi người tránh nhầm lẫn vấn đề này khiến việc chọn tuổi xây nhà bếp bị sai lệch.

Thông thường, trong phong thủy người ta thường lấy tuổi nam mạng và lấy tuổi âm để xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, bếp núc. Khi xem tuổi để xây dựng thiết kế nhà bếp, mọi người cần lưu ý đến một số vấn đề sau:

Tuổi được chọn để xây sửa bếp không được quá 60 tuổi và không được chọn người còn nhỏ hoặc chưa lập gia đình. Nếu tuổi người chồng đã quá 60 tuổi thì có thể lấy tuổi của người vợ.

Bếp nấu nên ốp gạch kính để dễ lau chùi. Nền bếp lát gạch dễ vệ sinh, chống trượt, không ẩm thấp. Nhà bếp nên trang bị hút mùi, có tủ đựng và nên dùng ánh sáng trắng khu vực nấu.

Khi xem tuổi cần làm rõ các vấn đề như: Tuổi này thuộc cung gì, mệnh nào, hợp với hướng nào, kỵ với hướng nào, hợp màu gì, kỵ màu gì...

Luôn bảo đảm cho bếp sạch sẽ, gọn gàng

Thông tin trên VOV, người phương Đông rất coi trọng ăn uống nhưng chưa để ý đến vệ sinh môi trường của nhà bếp, luôn chất nhiều thứ không cần thiết, thậm chí làm cho bếp hẹp lại, tối tăm và ẩm ướt. Môi trường như vậy tạo điều kiện cho côn trùng phát triển, dễ sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cho dù là căn nhà có phong thủy rất tốt, nhưng nếu môi trường vệ sinh của nhà bếp quá kém thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.

Bếp nấu nên ốp gạch kính để dễ lau chùi. Nền bếp lát gạch dễ vệ sinh, chống trượt, không ẩm thấp. Nhà bếp nên trang bị hút mùi, có tủ đựng và nên dùng ánh sáng trắng khu vực nấu.

Ngoài ra, bếp nấu phải "tàng phong tụ khí" tức là phải tránh gió để tụ được khí, vì vậy, tối kỵ gió thổi vào bếp. Nếu bếp nấu nhìn thẳng ra cửa chính và phía sau bếp nấu có cửa sổ đều không tốt về mặt phong thủy và tiện lợi khi nấu nướng. Nếu bếp gas hoặc bếp củi bị gió thổi thì mùi khói, mùi gas sẽ gây độc, tốn nhiên liệu, lại dễ gây hỏa hoạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đây mới là lý do ban thờ được coi là nơi quyết định gia vận trong nhà GĐXH - Tục thờ cúng tổ tiên chính là sự ghi nhớ công ơn và là cách để chăm chút cho cái gốc của mình, gốc có tốt thì cây mới phát triển ra hoa kết trái. Vì vậy, tiền nhân cho rằng vận nhà tốt xấu đều từ gốc mà ra cả.

Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ, vị trí nên trồng và lợi ích về sức khỏe bạn nên biết GĐXH - Việc trồng cây cảnh trong nhà đóng vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vật trang trí cho không gian thêm xanh tươi mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy.