Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào với tài xế Grab, hứa sẽ hạn chế rượu bia





Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ GĐXH - Nhạc sĩ Minh Khang đang trở thành tâm điểm giữa nghi vấn liên quan đến clip cãi vã với tài xế công nghệ. Thông tin này đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thân thế của nam nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Minh Khang trên trang cá nhân đã viết: "Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".

Theo nhạc sĩ Minh Khan, sự việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh giữa anh và tài xế trong chuyến đi. Nam nhạc sĩ cũng nhận định trong trường hợp tài xế cảm thấy bị xúc phạm, việc phản ánh tới ứng dụng kèm theo dữ liệu từ camera hành trình hoàn toàn có thể thực hiện theo đúng quy trình, bởi các nền tảng đều có cơ chế bảo vệ tài xế trong những tình huống tương tự.

Tuy nhiên, trong trường hợp đoạn video từ camera hành trình đã được đăng tải công khai lên mạng xã hội ngay trong đêm xảy ra sự việc sẽ kéo theo những việc tiêu cực cho nam nhạc sĩ. Diễn biến này khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều ý kiến mang tính công kích, ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình nhạc sĩ Minh Khang. Trước tình hình đó, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

Nhạc sĩ Minh Khang trải lòng: "Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy".

Cuối cùng, nhạc sĩ Minh Khang mong muốn mọi việc được dừng lại và xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Anh cũng nhấn mạnh lời xin lỗi vì hành vi và lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là nhạc sĩ Minh Khang xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên đường phố. Trong clip, hai bên có lời qua tiếng lại khá căng thẳng, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Sự việc nhanh chóng gây bàn tán trên các diễn đàn, tuy nhiên danh tính người trong clip cũng như nguyên nhân cụ thể của cuộc tranh cãi vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Ngay sau đó trên trang cá nhân có hơn 149.000 lượt theo dõi, nhạc sĩ Minh Khang – chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh – đã chuyển sang chế độ khóa bình luận. Theo ghi nhận, cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng có động thái tương tự trên trang cá nhân của mình. Trước đó, mạng xã hội của cặp đôi chủ yếu được dùng để chia sẻ hoạt động công việc cũng như những khoảnh khắc đời thường, quây quần bên gia đình.

Về nhạc sĩ Minh Khang, anh là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Anh sinh năm 1977, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sáng tác và hòa âm phối khí từ cuối những năm 1990, góp phần tạo nên nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Ngoài công việc sáng tác, Minh Khang còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ và từng xuất hiện trong vai trò giám khảo của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình.