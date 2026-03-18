Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào với tài xế Grab, hứa sẽ hạn chế rượu bia
GĐXH - Sau ít ngày ồn ào trên MXH về câu chuyện gây tranh cãi với tài xế Grab, nhạc sĩ Minh Khang đã lên tiếng nhận lỗi.
Nhạc sĩ Minh Khang trên trang cá nhân đã viết: "Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".
Theo nhạc sĩ Minh Khan, sự việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh giữa anh và tài xế trong chuyến đi. Nam nhạc sĩ cũng nhận định trong trường hợp tài xế cảm thấy bị xúc phạm, việc phản ánh tới ứng dụng kèm theo dữ liệu từ camera hành trình hoàn toàn có thể thực hiện theo đúng quy trình, bởi các nền tảng đều có cơ chế bảo vệ tài xế trong những tình huống tương tự.
Tuy nhiên, trong trường hợp đoạn video từ camera hành trình đã được đăng tải công khai lên mạng xã hội ngay trong đêm xảy ra sự việc sẽ kéo theo những việc tiêu cực cho nam nhạc sĩ. Diễn biến này khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều ý kiến mang tính công kích, ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình nhạc sĩ Minh Khang. Trước tình hình đó, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.
Nhạc sĩ Minh Khang trải lòng: "Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.
Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy".
Cuối cùng, nhạc sĩ Minh Khang mong muốn mọi việc được dừng lại và xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Anh cũng nhấn mạnh lời xin lỗi vì hành vi và lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là nhạc sĩ Minh Khang xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên đường phố. Trong clip, hai bên có lời qua tiếng lại khá căng thẳng, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Sự việc nhanh chóng gây bàn tán trên các diễn đàn, tuy nhiên danh tính người trong clip cũng như nguyên nhân cụ thể của cuộc tranh cãi vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Ngay sau đó trên trang cá nhân có hơn 149.000 lượt theo dõi, nhạc sĩ Minh Khang – chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh – đã chuyển sang chế độ khóa bình luận. Theo ghi nhận, cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng có động thái tương tự trên trang cá nhân của mình. Trước đó, mạng xã hội của cặp đôi chủ yếu được dùng để chia sẻ hoạt động công việc cũng như những khoảnh khắc đời thường, quây quần bên gia đình.
Về nhạc sĩ Minh Khang, anh là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Anh sinh năm 1977, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sáng tác và hòa âm phối khí từ cuối những năm 1990, góp phần tạo nên nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Ngoài công việc sáng tác, Minh Khang còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ và từng xuất hiện trong vai trò giám khảo của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình.
Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hônCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.
NSƯT Nguyệt Hằng kể chuyện nhờ 'bát phở' hàn gắn được hôn nhânGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Đã có lúc NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn quyết định ra tòa để ly hôn vì cuộc sống vợ chồng quá đau khổ, nhưng chỉ sau khi ăn bát phở với nhau, họ đã làm hòa, nối lại hôn nhân.
Mẹ diễn viên Trúc Anh gây chú ýGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Trúc Anh thông báo tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Cô xúc động hé lộ "tấm bằng đại học bắt đầu từ dĩa cơm tấm của mẹ".
Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Siu Black trở lại rực rỡ sau thời gian nhập viện chạy thậnGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Siu Black mới đây đã có màn trình diễn cực sung bên bạn bè đồng nghiệp sau thời gian nhập viện vì chạy thận.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, là người đẹp đầu tiên giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.
'Anh trai say hi' thiếu vắng Trấn Thành, Vũ Cát Tường và nhiều 'điểm trừ'Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Đêm nhạc thứ 2 của "Anh trai say hi 2025" - A White Valentine Concert diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 30 ca sĩ đã diễn ra đầy sôi động.
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giảXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.
Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ vềGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.
Trước khi công khai chồng quân nhân, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai bằng tình yêu và sự tử tếGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy trước khi công khai chồng quân nhân, cô từng có hành trình làm mẹ đơn thân đầy bản lĩnh.
Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ vềGiải trí
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.