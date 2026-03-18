Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào với tài xế Grab, hứa sẽ hạn chế rượu bia

Thứ tư, 08:47 18/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau ít ngày ồn ào trên MXH về câu chuyện gây tranh cãi với tài xế Grab, nhạc sĩ Minh Khang đã lên tiếng nhận lỗi.


Nhạc sĩ Minh Khang trên trang cá nhân đã viết: "Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".

Theo nhạc sĩ Minh Khan, sự việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh giữa anh và tài xế trong chuyến đi. Nam nhạc sĩ cũng nhận định trong trường hợp tài xế cảm thấy bị xúc phạm, việc phản ánh tới ứng dụng kèm theo dữ liệu từ camera hành trình hoàn toàn có thể thực hiện theo đúng quy trình, bởi các nền tảng đều có cơ chế bảo vệ tài xế trong những tình huống tương tự.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế công nghệ - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Minh Khang đã lên tiếng thừa nhận, hành vi lời nói của mình là sai với tài xế công nghệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp đoạn video từ camera hành trình đã được đăng tải công khai lên mạng xã hội ngay trong đêm xảy ra sự việc sẽ kéo theo những việc tiêu cực cho nam nhạc sĩ. Diễn biến này khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều ý kiến mang tính công kích, ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình nhạc sĩ Minh Khang. Trước tình hình đó, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

Nhạc sĩ Minh Khang trải lòng: "Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy".

Cuối cùng, nhạc sĩ Minh Khang mong muốn mọi việc được dừng lại và xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Anh cũng nhấn mạnh lời xin lỗi vì hành vi và lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế công nghệ - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Minh Khang quen mặt với khán giả trong trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình truyền hình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là nhạc sĩ Minh Khang xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên đường phố. Trong clip, hai bên có lời qua tiếng lại khá căng thẳng, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Sự việc nhanh chóng gây bàn tán trên các diễn đàn, tuy nhiên danh tính người trong clip cũng như nguyên nhân cụ thể của cuộc tranh cãi vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Ngay sau đó trên trang cá nhân có hơn 149.000 lượt theo dõi, nhạc sĩ Minh Khang – chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh – đã chuyển sang chế độ khóa bình luận. Theo ghi nhận, cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng có động thái tương tự trên trang cá nhân của mình. Trước đó, mạng xã hội của cặp đôi chủ yếu được dùng để chia sẻ hoạt động công việc cũng như những khoảnh khắc đời thường, quây quần bên gia đình.

Về nhạc sĩ Minh Khang, anh là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Anh sinh năm 1977, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sáng tác và hòa âm phối khí từ cuối những năm 1990, góp phần tạo nên nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Ngoài công việc sáng tác, Minh Khang còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ và từng xuất hiện trong vai trò giám khảo của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top