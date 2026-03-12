Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? GĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.





Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là nhạc sĩ Minh Khang xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên đường phố. Trong clip, hai bên được cho là có lời qua tiếng lại khá căng thẳng, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Sự việc nhanh chóng gây bàn tán trên các diễn đàn giải trí, tuy nhiên danh tính người trong clip cũng như nguyên nhân cụ thể của cuộc tranh cãi vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Cũng có khán giả cho rằng người trong clip không phải là nhạc sĩ Minh Khang hoặc cần chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ. Một số bình luận viết: "Sao mình không thấy giống Minh Khang nhỉ?"; "Có phải ổng đâu"; "Không phải nhạc sĩ Minh Khang đâu"; "Khúc đầu tài xế sai"; "Một nửa câu chuyện thì không nói lên cái gì đâu".

Ảnh cắt từ clip cuộc cãi vã với tài xế công nghệ.

Trên trang cá nhân có hơn 149.000 lượt theo dõi, nhạc sĩ Minh Khang – chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh – đã chuyển sang chế độ khóa bình luận. Theo ghi nhận, cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng có động thái tương tự trên trang cá nhân của mình. Trước đó, mạng xã hội của cặp đôi chủ yếu được dùng để chia sẻ hoạt động công việc cũng như những khoảnh khắc đời thường, quây quần bên gia đình.

Phóng viên Gia đình&Xã hội đã liên hệ với Thúy Hạnh - vợ của nhạc sĩ Minh Khang nhưng chị không nhận máy. Hiện tại, phía nhạc sĩ Minh Khang - Thúy Hạnh chưa có phản hồi công khai về nghi vấn này.



Nhạc sĩ Minh Khang im lặng giữa ồn ào.

Dù không lên tiếng nhưng trên mạng xã hội, từ khóa "Minh Khang" được tìm kiếm tăng đột biến. Nhiều khán giả cũng tò mò về thân thế của nam nhạc sĩ này.

Theo đó, nhạc sĩ Minh Khang là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Anh sinh năm 1977, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sáng tác và hòa âm phối khí từ cuối những năm 1990, góp phần tạo nên nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Ngoài công việc sáng tác, Minh Khang còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ và từng xuất hiện trong vai trò giám khảo của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình.

Trong đời sống cá nhân, Minh Khang được biết đến là chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cặp đôi kết hôn từ năm 2006 và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ giữ hình ảnh khá kín tiếng trong showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, họ có hai con gái và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên gia đình trên mạng xã hội.

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Khang còn tham gia nhiều chương trình giải trí với vai trò khách mời hoặc người dẫn dắt chuyên môn, nhờ kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh được đánh giá là một trong những nhạc sĩ có dấu ấn trong dòng nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn đầu những năm 2000.

