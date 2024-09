Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác

Cụ thể, theo danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo do các ngân hàng gửi về Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cập nhật hiện đã lên tới con số 3.500, tăng 500 tài khoản so với cuối tháng 7. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dùng luôn cẩn trọng, đặc biệt tránh để điện thoại nhiễm mã độc.

Hiện nay theo quy định của ngân hàng nhà nước, hàng tháng các ngân hàng bắt buộc phải gửi về Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo và vi phạm pháp luật. Hiện các ngân hàng cũng đã bắt đầu triển khai, đưa các hiển thị cảnh báo cho khách hàng ngay khi thực hiện giao dịch.

Đang thực hiện giao dịch chuyển khoản để mua 1 món hàng trên mạng, chị Trang nhận được thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách lừa đảo và khuyến cáo cân nhắc khi thực hiện giao dịch. Chị Hà Thùy Trang, cho biết: "Khi ngân hàng thông báo như vậy tôi rất yên tâm. Vì trên cương vị khách hàng, hiện nay lừa đảo nhiều, tôi cũng không biết tài khoản mình đang giao dịch có phải là lừa đảo không. Khi ngân hàng thông báo như vậy thì tôi có thêm thông tin cân nhắc xem có nên tiếp tục giao dịch đấy hay không?"

Từ cuối tháng 6, ngân hàng MB đã triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, ngân hàng đã cảnh báo cho 2.500 khách hàng và sau khi nhận tin, có 1.700 khách chủ động dừng giao dịch.

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Chuyển đổi số, Ngân hàng MB cho hay: "Đây là thí điểm với A05. Chúng tôi kỳ vọng sắp tới các ngân hàng cùng nhau kết nối vào cơ sở dữ liệu này của A05, cùng nhau chia sẻ các tài khoản phát sinh lừa đảo về A05, sau đó thông qua A05 các NH khác nhau lấy danh sách này về để đối chiếu các danh sách tài khoản trước khi chuyển đi, đảm bảo an toàn cho khách của mình."

Chậm nhất ngày mùng 10 hàng tháng, các ngân hàng phải cung cấp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Thế nhưng, hình thức gian lận, lừa đảo của tội phạm mạng liên tục thay đổi.

Theo Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an:"Các phương thức thủ đoạn lừa đảo hiện nay không chỉ là biến thể 1,2 phương thức mà lên hàng trăm ngàn phương thức. Mỗi khi có chính sách, sự kiện mới, các đối tượng tiếp tục nghiên cứu kịch bản để dẫn dụ người bị hại vào cạm bẫy. Tinh vi hơn là lợi dụng các chuyển đổi số của nhà nước để dẫn dụ cài các ứng dụng có mã độc".