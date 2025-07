17 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc diện thu hồi giấy công bố

Hà Nội yêu cầu thu hồi triệt để lô thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt do không đạt tiêu chuẩn chất lượng GĐXH - Ngày 10/7, Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc thu hồi lô thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg) trên địa bàn Hà Nội.

2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam (TP Thái Nguyên) công bố, nay là Công ty TNHH TM XD-Nội thất Bảo An (36 đường Võ Chí Công, Hà Nội), gồm:



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tăng cân Hoa Bảo, số Giấy tiếp nhận: 283/2018/ĐKSP, cấp ngày 20/3/2018.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Liễu Khang, số Giấy tiếp nhận: 2694/2018/ĐKSP, cấp ngày 21/5/2018.

Cận cảnh sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Liễu Khang thuộc diện thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5803/2019/ĐKSP cấp ngày 23/05/2019 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Enterovina, do Công ty TNHH TM và Dược phẩm Nguyễn Minh (số 45, tổ 28, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội công bố.



Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 04 sản phẩm do Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc (Lô 23, Đường số 8, Bình Khánh 5, Long Xuyên) công bố, gồm:

TPBVSK Thoái Cốt Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 425/2019/ĐKSP, cấp ngày 9/1/2019;

TPBVSK TyVieXoan, số Giấy tiếp nhận: 6180/2019/ĐKSP, cấp ngày 3/6/2019;

TPBVSK Cốt Thống Ký Sanh Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 5685/2019/ĐKSP, cấp ngày 22/5/2019;

TPBVSK Viên Khớp Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 2113/2023/ĐKSP, cấp ngày 2/3/2023.

Sản phẩm "Thấp khớp cốt thống hoàn" từng bị Sở Y tế An Giang phát hiện trộn tân dược Paracetamol và "Cốt thống ký sanh hoàn" có trộn 2 loại tân dược Paracetamol và Dexamethasone acetat.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 05 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Hộ kinh doanh Đặng An Khang (Địa chỉ: Số 2 Đông Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang (cũ)) công bố, gồm:

TPBVSK Cốt Thống Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 5356/2022/ĐKSP, cấp ngày 28/9/2022;

TPBVSK Tỷ Viêm Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 7747/2019/ĐKSP, cấp ngày 24/6/2019;

TPBVSK An Khớp Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 487/2023/ĐKSP, cấp ngày 12/01/2023;

TPBVSK Thấp Khớp Cốt Thống Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 8516/2018/ĐKSP, cấp ngày 24/10/2018;

TPBVSK Vững Cốt Hoàn, số Giấy tiếp nhận: 5150/2022/ĐKSP, cấp ngày 13/9/2022.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH dược phẩm tập đoàn USA VIP (86/3 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) công bố, bao gồm:

TPBVSK Eucavital plus, số Giấy tiếp nhận: 5617/2023/ĐKSP, cấp ngày 2/7/2023;

TPBVSK ZN+VitC Syrup, số Giấy tiếp nhận: 2692/2022/ĐKSP, cấp ngày 25/4/2022;

TPBVSK Vitamin 3B Plus Gold, số Giấy tiếp nhận: 10186/2021/ĐKSP, cấp ngày 3/11/2021.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và mua bán Thanh Trúc (Số 27, đường số 14, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên - (cũ)) công bố, gồm:

TPBVSK Bách Minh Vương, số Giấy tiếp nhận: 1460/2023/ĐKSP, cấp ngày 14/2/2023.

TPBVSK Vixoa Bách Minh, số Giấy tiếp nhận: 2617/2023/ĐKSP, cấp ngày 16/3/2023.

Trước đó, năm 2019, Cơ sở sản xuất- kinh doanh (SXKD) thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đặng Thiên Phúc (lô 3, đường số 8, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã bị Sở Y tế An Giang xử phạt 76 triệu đồng, với 4 hành vi nghiêm trọng liên quan sản xuất thực phẩm chức năng giả và trộn tân dược, gồm: Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh sản phẩm có chỉ tiêu không đạt độ nhiễm khuẩn; hàng hóa có nhãn không đúng quy định; sản xuất hàng hóa không có giấy chứng nhận sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quá trình kiểm tra, đoàn tiến hành lấy mẫu 2 sản phẩm: "Thấp khớp cốt thống hoàn" và "Cốt thống ký sanh hoàn" và kết qủa kiểm nghiệm phát hiện có sử dụng hóa chất không được phép sử dụng: "Thấp khớp cốt thống hoàn" có trộn tân dược Paracetamol và "Cốt thống ký sanh hoàn" có trộn 2 loại tân dược Paracetamol và Dexamethasone acetat.

