Gần 200 con lợn bị nhiễm Dịch tả châu Phi nhưng tài xế ô tô vẫn ngang nhiên vận chuyển tiêu thụ trong đêm

Cụ thể, khi xe ô tô tải mang BKS 37H-014.36 đang lưu thông theo hướng Sơn La – Phú Thọ – Hà Nội, tại địa phận phường Kỳ Sơn (Phú Thọ) vào đêm 11/7, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe này đang vận chuyển 192 con lợn thương phẩm, với tổng trọng lượng khoảng 17,2 tấn.



Thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Ngay lập tức, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Kết quả cho thấy 4/5 mẫu dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi .

Trước tình hình nghiêm trọng này, nhằm kịp thời ngăn chặn số lợn nhiễm bệnh bị đưa ra thị trường tiêu thụ, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn ngay trong đêm.

Đồng thời, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm hành chính đối với người vận chuyển theo quy định của pháp luật.



Vụ việc cho thấy nguy cơ lớn từ hoạt động vận chuyển động vật trái phép, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

