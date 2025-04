Nhận được 50 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên vội trình báo công an

Đại diện UBND phường Bạch Đằng (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lực lượng công an của địa phương vừa tiến hành xác minh và hoàn trả số tiền 50 triệu đồng cho người dân đã chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào tối 27/4, anh Bùi Hồng Thái (31 tuổi, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) bất ngờ nhận được số tiền 50 triệu đồng từ số tài khoản không quen biết. Ngay khi nhận được số tiền trên, anh Thái đã đến Công an phường Bạch Đằng trình báo và nhờ lực lượng công an hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm, trả lại tiền,

Ông Phan Đức Hoàn (bên phải) nhận lại tài sản tại trụ sở Công an phường Bạch Đằng.

Nhận được trình báo của công dân, Công an phường Bạch Đằng tiến hành tìm hiểu, xác minh và xác định số tài khoản chuyển nhầm đến anh Thái là của ông Phan Đức Hoàn (60 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, lực lượng công an phối hợp với ngân hàng cùng anh Thái trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho ông Hoàn.

Nhận lại đầy đủ số tiền do bản thân chuyển nhầm, ông Phan Đức Hoàn vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn anh Bùi Hồng Thái, Công an phường Bạch Đằng đã giúp ông nhận lại số tiền 50 triệu do chuyển khoản nhầm.