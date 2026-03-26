Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh'

Thứ năm, 13:32 26/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân sinh nhật Khánh Thi, Phan Hiển đã gửi lời chúc đến vợ là "nữ hoàng của anh". Đây không phải là lần đầu, nam kiện tướng dance sport nịnh vợ.

Tuổi 44 rực rỡ của Khánh ThiTuổi 44 rực rỡ của Khánh Thi

GĐXH - Khánh Thi chụp bộ ảnh khoe hình ảnh ở tuổi 44 của mình trong những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Qua những bức ảnh mới nhất của Khánh Thi, khán giả nhận ra dù ở tuổi trung niên nhưng nữ kiện tướng dance sport vẫn rất xinh đẹp.

Phan Hiển trên trang cá nhân đã gửi lời chúc đến Khánh Thi cô tròn 44 tuổi: "Gửi lời chúc sinh nhật hơi trễ đến nữ hoàng của anh. Chúc em mãi giữ vững được nhan sắc quyết liệt, sự nghiệp thăng hoa và tiền tài vào như nước nhé! Chúc em yêu tuổi mới tưng bừng bùng nổ! Anh luôn tự hào về nữ hoàng của anh".

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh' - Ảnh 2.

Phan Hiển đăng hình tặng hoa hồng cho Khánh Thi.

Đây không phải là lần đầu Phan Hiển dành lời ngọt ngào đến vợ. Được biết, rất nhiều lần trước đó, nam kiện tướng dance sport cũng dành lời tình cảm đến người phụ nữ quan trọng của cuộc đời, đó là Khánh Thi.

Được biết, trong làng dance sport Việt Nam, chuyện tình giữa Phan Hiển và Khánh Thi không chỉ gây chú ý bởi sự chênh lệch tuổi tác hay hành trình dài nhiều sóng gió, mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách Phan Hiển luôn dành sự chiều chuộng đặc biệt cho người bạn đời của mình. Sự chiều chuộng ấy không phô trương, ồn ào, mà được thể hiện qua những hành động tinh tế, bền bỉ theo thời gian.

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh' - Ảnh 3.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi lệch tuổi trong làng giải trí.

Ngay từ khi công khai mối quan hệ, Phan Hiển đã cho thấy sự kiên định và trưởng thành vượt tuổi. Trong khi Khánh Thi từng đối diện với nhiều áp lực dư luận, anh lại chọn cách đứng về phía cô, bảo vệ và đồng hành. Sự "chiều chuộng" đầu tiên có lẽ chính là việc anh luôn đặt cảm xúc và danh dự của Khánh Thi lên hàng đầu. Không ít lần, anh chủ động lên tiếng trước những ý kiến trái chiều để bảo vệ vợ, điều mà không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng làm.

Trong cuộc sống hôn nhân, sự chiều chuộng của Phan Hiển càng thể hiện rõ nét hơn. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm: từ việc chăm sóc con cái, phụ giúp công việc gia đình cho đến những lời nhắn nhủ ngọt ngào dành cho Khánh Thi trên mạng xã hội. Những hành động này tuy nhỏ bé nhưng lại góp phần xây dựng một hình ảnh người chồng tâm lý, biết quan tâm và thấu hiểu.

Không dừng lại ở đó, Phan Hiển còn luôn ủng hộ sự nghiệp của Khánh Thi. Là một kiện tướng dance sport hàng đầu, Khánh Thi có lịch trình bận rộn và áp lực lớn. Thay vì ghen tuông hay hạn chế, anh lại chọn cách hỗ trợ, tạo điều kiện để vợ phát triển. Anh sẵn sàng cùng cô tham gia các dự án, huấn luyện học trò hay xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là sự tôn trọng sâu sắc đối với đam mê và sự nghiệp của đối phương.

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh' - Ảnh 4.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Một điểm đáng chú ý trong cách Phan Hiển chiều chuộng Khánh Thi là sự tinh tế. Anh không cần những món quà xa xỉ hay hành động quá phô trương, mà thường khiến vợ bất ngờ bằng những điều giản dị nhưng đúng lúc. Đó có thể là một lời chúc vào ngày đặc biệt, một món quà nhỏ hay chỉ đơn giản là việc luôn lắng nghe và chia sẻ. Chính sự tinh tế này khiến tình cảm của họ trở nên chân thật và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, sự chiều chuộng còn thể hiện qua cách Phan Hiển luôn dành cho Khánh Thi sự tôn trọng tuyệt đối. Anh không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho vợ – một người phụ nữ tài năng, mạnh mẽ và có nhiều đóng góp cho dance sport Việt Nam. Việc một người chồng công khai tự hào về vợ không chỉ là biểu hiện của tình yêu, mà còn cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về hôn nhân.

Có thể nói, câu chuyện của Phan Hiển và Khánh Thi đã phá vỡ nhiều định kiến về tình yêu và hôn nhân. Sự chiều chuộng mà Phan Hiển dành cho vợ không phải là sự nuông chiều mù quáng, mà là sự quan tâm có trách nhiệm, xuất phát từ tình yêu chân thành và sự thấu hiểu. Chính điều này đã giúp họ vượt qua những thử thách, xây dựng một gia đình hạnh phúc và trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị "lu mờ"Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.

Cùng chuyên mục

Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh

Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiết lộ sự chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) với tâm thế nước chủ nhà.

Đình Bắc và nữ Trung úy là Á hậu Việt Nam lại gây chú ý

Đình Bắc và nữ Trung úy là Á hậu Việt Nam lại gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đình Bắc và Á hậu Châu Anh lại "gây bão" mạng xã hội với khoảnh khắc vô tình đứng chung khung hình tại một sự kiện mới đây.

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.

'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung cùng dàn Táo quân sẽ "bùng nổ" trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 đánh dấu 75 năm lịch sử cuộc thi Miss World, cuộc thi năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Vy Oanh có cuộc sống như thế nào ở Mỹ?

Vy Oanh có cuộc sống như thế nào ở Mỹ?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống của Vy Oanh tại Mỹ hiện ra sao khi cô quyết định gác lại sự nghiệp đang rực rỡ tại Việt Nam? Hình ảnh mới nhất về tổ ấm hạnh phúc cùng khu vườn nhỏ "cực chill" của nữ ca sĩ đã hé lộ câu trả lời khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng

Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh gây tranh cãi trong 'Người thừa kế không danh phận', sở hữu chiều cao 1m86 từng là học trò NSND Hoàng Dũng

Nam diễn viên quê Bắc Ninh gây tranh cãi trong 'Người thừa kế không danh phận', sở hữu chiều cao 1m86 từng là học trò NSND Hoàng Dũng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đoàn Bảo Ân đang gây chú ý với màn chuyển biến tâm lý phức tạp trong "Người thừa kế không danh phận".

Phim nối sóng 'Không giới hạn' có hai cặp đôi được 'bê' từ đời lên phim

Phim nối sóng 'Không giới hạn' có hai cặp đôi được 'bê' từ đời lên phim

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Không giới hạn" đang đi đến chặng cuối, phim nối sóng sẽ là "Ngược đường ngược nắng". Điều đặc biệt là phim có hai đôi vợ chồng ngoài đời sẽ đóng cặp với nhau.

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều người xót xa khi đi qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu, ở tuổi 70 sống cơ cực, không nhà, không con, không tiền chữa bệnh.

Xem nhiều

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều người xót xa khi đi qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu, ở tuổi 70 sống cơ cực, không nhà, không con, không tiền chữa bệnh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Giải trí
Nhan sắc nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng, tuổi U50 cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Nhan sắc nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng, tuổi U50 cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Giải trí
Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Xem - nghe - đọc
Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!'

Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!'

Giải trí

