"Nhẹ gánh âu lo" phí xử lý hồ sơ với ưu đãi hoàn phí của KBank

Phí xử lý - "Thủ phạm" gây "nhẹ ví"

Để cấp hạn mức tín dụng cho người vay, bên cạnh việc xem xét khả năng tài chính, ngân hàng còn phải đánh giá kỹ lưỡng tính hợp pháp và giá trị của tài sản. Bởi vậy, nói một cách đơn giản, phí xử lý hồ sơ là những chi phí liên quan đến việc ngân hàng thẩm định tài sản thế chấp, định giá bất động sản, công chứng hợp đồng thế chấp và xét tính pháp lý giao dịch đảm bảo, mà người vay cần phải trả trong quá trình mua nhà.

Khoản chi phí này sẽ được thu khi hồ sơ tín dụng được chấp nhận và chỉ cần trả một lần duy nhất trong quá trình vay. Được biết, thị trường không có mức giá "niêm yết" cho từng khoản mà sẽ tùy vào mỗi ngân hàng, tuy nhiên, đa phần tính dựa trên tổng giá trị tài sản thế chấp.

Không thể phủ nhận, việc không tính trước được các loại phụ phí bên ngoài hợp đồng đã khiến nhiều người rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", do nghe thì "lặt vặt" nhưng khi cộng dồn có thể khiến người vay "thiệt hại" một khoản đáng kể.

Bởi vậy, khi lên kế hoạch tài chính dài hạn, đừng quên cộng thêm khoản phí xử lý hồ sơ này để đảm bảo lộ trình không bị xáo động. Song song, hãy tham khảo thêm gói vay của các ngân hàng khác nhau, tìm hiểu xem ngân hàng nào đang có mức phí xử lý hấp dẫn để tối ưu ngân sách cho bản thân. Việc tìm thấy các gói vay của những ngân hàng đang có ưu đãi cho các khoản chi phí này, điển hình như Gói vay mua nhà của Ngân hàng Đại chúng TNHH KasikornBank (KBank) - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

KBank tiếp sức người vay với ưu đãi hoàn tiền phí xử lý lên tới 20 triệu đồng

Cụ thể, trong tháng 09 này, khách hàng đăng ký Gói vay mua nhà tại KBank, sẽ nhận được ưu đãi hoàn phí xử lý hồ sơ tối đa 20 triệu đồng. Bên cạnh 04 loại phí cơ bản như: Phí thẩm định; Phí công chứng hợp đồng thế chấp; Phí thế chấp và Phí pháp lý; KBank còn đặc biệt dành tặng thêm ưu đãi hoàn tiền Phí bảo hiểm cháy nổ, tạo điều kiện cho khách hàng nâng tầm bảo vệ cho tổ ấm nhất là trong bối cảnh phòng chống cháy nổ đang được đẩy mạnh quan tâm như hiện nay. Đặc biệt, vay càng lớn, tiết kiệm càng nhiều, theo đó:

- Đối với khoản vay từ 700 triệu - 3 tỷ đồng, miễn đến 15 triệu đồng tổng các loại phí;

- Đối với khoản vay từ 3 tỷ - 6 tỷ đồng, miễn đến 17 triệu đồng tổng các loại phí;

- Đối với khoản vay từ 6 tỷ - 10 tỷ đồng, miễn đến 20 triệu đồng tổng các loại phí.

Có thể thấy, ưu đãi không chỉ có giá trị về vật chất khi hỗ trợ tích cực người vay giảm thiểu các loại chi phí bên ngoài, nhẹ bớt gánh nặng cuộc sống mà còn mang lại giá trị cả về tinh thần khi mang tới cảm giác an toàn, đảm bảo khi không may gặp phải những trường hợp xấu nhất.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, lãi suất hấp dẫn vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của người vay, Gói vay mua nhà KBank với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,25%/năm cố định trong vòng 03 năm. Với mức lãi suất tốt, KBank nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều người có nhu cầu ở thực cần vay vốn mua nhà, chắp cánh thành công cho hàng nghìn gia đình trẻ hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp. Lý giải lý do nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, KBank cho biết ngân hàng không sử dụng lãi suất ưu đãi để thu hút bề nổi ban đầu mà còn tính toán cẩn thận tới lãi suất thả nổi, sao cho khách hàng tận hưởng được những chính sách tối ưu. Được biết, lãi suất thả nổi của KBank được tính dựa theo công thức: Lãi suất tiền gửi 12 tháng của Top 4 ngân hàng tại Việt Nam (dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%) + 5% biên độ, luôn nằm trong vùng an toàn nhỏ hơn hoặc bằng 10%, tùy theo biến động thị trường thực tế.

Có thể thấy, việc tận hưởng lãi suất cạnh tranh song song ưu đãi hoàn phí xử lý đã giúp người vay tiết kiệm được tối ưu chi phí, với khoản tiền dành dụm bạn có thể sử dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc sắm thêm một vài thiết bị gia dụng hiện đại cho căn nhà như: Máy rửa bát, kệ tủ thông minh, máy lọc không khí… Ngoài ra, KBank có áp dụng hình thức đồng vay, đồng nghĩa với việc bạn có thể nhờ thêm sự trợ giúp đến từ bố mẹ, anh chị em hoặc vợ chồng, không còn đơn độc trên hành trình xây dựng tổ ấm, song song còn có thể tăng điểm tín dụng, nâng cao hạn mức được vay, nghĩ lớn tới những căn nhà khang trang, rộng rãi hơn dọn đường cho tương lai phát triển mạnh mẽ.

Ngân hàng Đại chúng TNHH KasikornBank (KBank), gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2021, với 80 năm kinh nghiệm hoạt động cùng mạng lưới 16 quốc gia, KBank luôn nỗ lực mỗi ngày nhằm đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhằm hiện thực hóa ước mơ xây dựng tổ ấm của hàng triệu người Việt.

