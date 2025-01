Nhiệt độ ở Hà Nội còn giảm sâu, học sinh có phải nghỉ học tránh rét?

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh

Theo bản tin nhiệt độ lúc 6h ngày 13/1 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nhiệt độ thực đo tại 27 trạm khí tượng được công bố thì có tới 20 tỉnh, thành ở miền Bắc dưới 10 độ C, 7 địa phương nhiệt độ dao động 10-10,7 độ C.

Trong số 20 tỉnh, thành trên, Lạng Sơn, Cao Bằng là hai địa phương có nhiệt độ thực đo sáng nay thấp nhất, lần lượt 2,5 và 3,2 độ C.

Nhiệt độ lúc 6h tại Bắc Kạn, Sơn La, Tam Đường (Lai Châu) dao động ngưỡng 4,8-5,8 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận 7,3 độ C.

Theo cơ quan khí tượng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Khoảng 20/1, khu vực này rét về đêm và sáng.

Từ khoảng 15-16/1, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa giảm dần. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo xa hơn, theo cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 10/2, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn, tập trung vào nửa đầu của thời kỳ dự báo và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong thời kỳ này xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian này, phía nam của Trung Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; Nam Bộ khả năng xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn 10-20mm, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh Miền Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối, băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc. Khu vực phía Nam còn xuất hiện mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ảnh minh họa: TL

Học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ trên bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng của Đài truyền hình Việt Nam hoặc Đài truyền hình Hà Nội.

Theo bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6 giờ sáng nay chỉ 7,3 độ C. Tuy nhiên, cũng theo bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng, nhiệt độ này chỉ duy trì đến khoảng 7 giờ sáng, sau đó trời sẽ ấm dần lên vì có nắng mạnh.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn..., bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học hôm nay do trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ xuống dưới 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 7-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Buổi trưa nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến khoảng 21-23 độ C, chênh lệch nhiệt rất lớn so với đêm và sáng sớm.

Liên quan đến sức khỏe của học sinh, trước đó Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có Công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường khuyến cáo cộng đồng các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, có thể xem xét cho học sinh (mẫu giáo, nhà trẻ, tiểu học) nghỉ học nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục.