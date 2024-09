Nhiều địa phương ở Bắc Kạn bị ngập nặng do ảnh hưởng bão số 3

Chiều ngày 9/9/2024, trao đổi với PV, một đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, do chịu ảnh hưởng từ bão số 3, các khu vực trong địa bàn tỉnh từ chiều ngày 06 đến sáng 09/9 có mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 08/9 đến thời điểm 11h ngày 9/9, phổ biến từ 105,8 - 213mm, trên các triền sông suối xuất hiện lũ lớn với biên độ từ 3 - 8m.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn, trên sông Cầu, Sông Năng đã có lũ trên báo động cấp 3 và dự báo trong thời gian tới tiếp tục có mưa to đến rất to, mực nước trên các triền sông, suối tiếp tục tăng lên. Nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, lũ lớn.

Mưa to, lũ lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng của nhân dân và nhà nước. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương cập nhật tình hình thiệt, chưa có thiệt hại về người, có 1 trường hợp bị thương nhẹ do cột nhà đổ vào người tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn. Lực lượng y tế xã đã vào sơ cứu tại tại nhà, không phải đi bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Chợ Mới - (ảnh TT).

Về nhà ở 524 nhà bị tốc mái, sạt lở, ngập nước... trong đó huyện Bạch Thông 95 nhà; Ngân Sơn 35 nhà; Chợ Mới 66 nhà; Ba Bể 70 nhà; Na Rì 133 nhà, TP Bắc Kạn 17 nhà; Chợ Đồn 102 nhà; Pác Nặm 06 nhà). 37 nhà phải di dời khẩn cấp gồm các huyện: Na Rì 12 nhà; Ba Bể 08 nhà; Bạch Thông 10 nhà; Chợ Đồn 07 nhà và 18 nhà bị cô lập do nước lũ tại huyện Na Rì; 54 nhà bị ngập nước ở huyện Chợ Đồn 50 nhà, Bạch Thông 2 nhà; Chợ Mới 2 nhà.

Thiệt hại về Nông nghiệp, 468,7ha bị ảnh hưởng gồm các huyện: Ba Bể 58,4ha; Bạch Thông 25,8ha; Pác Nặm 0,6ha; Na Rì 237ha; Chợ Đồn 90,1ha; Chợ Mới 28,5ha; Ngân Sơn 28,3ha; hư hỏng 119 chuồng trại...

Đối với công trình giao thông như: Quốc lộ sạt lở 09 vị trí khối lượng khoảng 1.120m3; cây đổ xuống đường 03 vị trí ở QL 279); về tỉnh lộ 3 tràn bị ngập riêng đường 256 có 02 tràn bị ngập; đường 257b bị ngập 1 tràn), cây đổ xuống đường 04 vị trí (ĐT 257b).

Huyện Chợ Mới nhiều nơi bị ngập nặng.

Sạt lở đất đá khoảng 190.000m3 trên 15 tuyến đường tỉnh lộ, sạt lở ta ly âm 27m; đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy dương 78 vị trí với khoảng 5.689m3 đất, đá. Các huyện bị ảnh hưởng gồm: Ba Bể 30m3, Na Rì 2.229m3, Bạch Thông 80m3; Chợ Mới 300m3; NgânSơn 100m3; TP 2.850m3; Pác Nặm 100m3). Sạt lở ta luy âm khoảng 1.025m ở các huyện Chợ Mới 50m, Bạch Thông 950m và Ba Bể 25m,... 5 tràn bị tắc, ngập, 05 cầu bị hư hỏng.

Về thủy lợi có 30 công trình bị sạt lở, vùi lấp, sói lở đập, sân tiêu năng, 32m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp, bờ ruộng xói lở 10m. Ảnh hưởng đến an toàn công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng tại huyện BạchThông bị sạt lở 5 điểm với tổng chiều dài khoảng 950m.

Các thiệt hại khác gồm: 1 nhà xưởng bị sập mái 800m2 tại Xuất Hóa, TP BắcKạn; cột điện bị nghiêng, hư hỏng 14 cột ở Chợ Mới 8, huyện Na Rì 4, Ba Bể 2; trường học bị tốc mái, sạt lở 06 điểm ở các huyện Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông. Sạt lở ta luy dương có 1 trụ sở UBND xã, 2 công an xã, 1 trạm y tế xã và 2 nhà văn hóa,... nhà lưới bị thiệt hại.

Mực nước sông Năng dâng cao, nhiều hộ dân ở thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể bị ngập trong nước.

Riêng ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp gồm các xã Nam Mẫu, Khang Ninh, thuộc huyện Ba Bể, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.

Ảnh hưởng của bão số 3, theo báo cáo sơ bộ ban đầu của các ngành tỉnh Bắc Kạn uớc thiệt hại khoảng 110,42 tỷ đồng.

Đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm, sáng ngày 09/9, đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT tỉnh đã tổ chức các đoàn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa phương và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, giao thông...

Trong ngày 09/9, ngành giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Từ ngày 08 - 09/9 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã huy động lực lượng thường trực 126 người; lực lượng dân quân 54 người... trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả tại các địa phương.

