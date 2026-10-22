Nhiều quý ông tuổi 60 đã tự tin lấy lại phong độ nhờ "bí kíp" tuyệt vời này

Vực dậy bản lĩnh quý ông tuổi 60

Theo VTC News, ở tuổi trung niên, khi nồng độ Testosterone suy giảm, cùng với sự gia tăng của các bệnh lý nền, đa phần các quý ông đều không còn sung mãn như thời trai trẻ. Tuy nhiên, nếu có các biện pháp chăm sóc, giữ gìn sức khỏe phù hợp, các quý ông tuổi 60 vẫn có thể duy trì phong độ, vực dậy bản lĩnh phòng the.

Để vực dậy bản lĩnh, cải thiện cảm hứng phòng the, nam giới cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe: thường xuyên thể dục thể thao, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bổ sung các thực phẩm bổ thận tráng dương như hàu biển, tôm, cua, rau hẹ, giá đỗ…

Ở tuổi 60, nhu cầu và khả năng tình dục của phái mạnh đều có xu hướng giảm.

Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, có thể tham khảo thêm các tinh chất giúp hỗ trợ tăng Testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý. Điển hình như:

Tinh chất Testofen từ cỏ cà ri

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy tác dụng tích cực của Testofen trong việc gia tăng nồng độ Testosterone toàn phần và Testosterone tự do (trung bình khoảng 46%). Từ đó giúp hỗ trợ tăng ham muốn, tăng tần suất quan hệ, tăng khối lượng cơ, kiểm soát lượng mỡ dư thừa, giúp nam giới dẻo dai, sung sức hơn.

Tinh chất bá bệnh

Bá bệnh chứa các hợp chất quassinoid, triterpenoid, các alcaloid, tác dụng hỗ trợ kích thích tăng tiết Testosterone. Nam giới sử dụng tinh chất này giúp hỗ trợ cải thiện đời sống chăn gối, làm chậm quá trình mãn dục.

Tinh chất bạch tật lê

Dược liệu này được ví như "Viagra tự nhiên", tác động lên hệ trục dưới đồi và tuyến yên, giúp cơ thể tăng Testosterone theo cơ chế nội sinh. Không chỉ giúp hỗ trợ tăng ham muốn, cải thiện rối loạn cương dương, hỗ trợ tăng khoái cảm mà bạch tật lê còn giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường…

Bên cạnh tăng cường thể chất, các cặp đôi cần chia sẻ cởi mở, cùng nhau tìm hiểu kiến thức về các giai đoạn trong đời sống tình dục, từ đó thêm thấu hiểu, tin tưởng và có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Cách duy trì nhu cầu sinh lý của đàn ông 60 tuổi

Thực hiện hoạt động thể dục đều đặn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường năng lượng, và hỗ trợ ham muốn tình dục. Bài tập như đi bộ, đạp xe, hoặc bơi lội là những hoạt động thích hợp.

Hiểu biết về cơ thể và quy luật sinh lý có thể giúp nam giới và đối tác tìm ra những cách tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Ăn uống cân đối và giàu chất dinh dưỡng có thể cung cấp năng lượng và hỗ trợ chức năng tình dục. Thêm vào chế độ ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, và protein là quan trọng. Giữ cân nặng lành mạnh có thể giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường tự tin, điều này có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Các phương pháp giảm stress như thiền, yoga, và hoạt động giải trí có thể giúp duy trì tâm trạng tích cực và ham muốn tình dục. Theo dõi và kiểm soát các yếu tố sức khỏe như huyết áp, đường huyết, và cholesterol có thể giúp duy trì sức khỏe toàn diện và hỗ trợ chức năng tình dục.

Hiểu biết về cơ thể và quy luật sinh lý có thể giúp nam giới và đối tác tìm ra những cách tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê đơn thuốc chứa testosterone để hỗ trợ nhu cầu sinh lý của đàn ông 60 tuổi.

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