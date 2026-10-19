Vì sao phụ nữ dễ rung động khi ngoại tình?

Lý do khiến phụ nữ ngoại tình

Không vượt qua được cảm xúc cá nhân

Theo Báo Thanh tra, những phụ nữ mắc chứng trầm cảm, ám ảnh từ trải nghiệm ấu thơ hoặc thiếu các mối quan hệ lãng mạn, nghĩ tình dục ngoài luồng sẽ khiến họ cảm thấy xứng đáng.

Trước một người theo đuổi, họ thấy được chăm sóc, lôi cuốn, đáng được ngưỡng mộ, khao khát và đáng được yêu. Từ đó, họ dễ sa đà vào mối quan hệ này và khó lòng dứt ra.

Thiếu sự thú vị mỗi ngày

Một số phụ nữ thường tiếc nuối những giây phút bồi hồi, rung động khi mới yêu, trong lần hẹn đầu mà giờ đây không còn nữa. Họ bắt đầu muốn khám phá mối quan hệ mới để tìm lại cảm giác này.

Họ nhận thấy người bạn đời của mình thật nhàm chán và mong muốn tìm kiếm các cung bậc cảm xúc cao hơn với một người nào đó.

Thiếu sự thân mật trong gia đình

Phụ nữ được thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng chưa chắc điều này khỏa lấp được nhu cầu cảm xúc của họ.

Một số phụ nữ thường tiếc nuối những giây phút bồi hồi, rung động khi mới yêu, trong lần hẹn đầu mà giờ đây không còn nữa. Họ bắt đầu muốn khám phá mối quan hệ mới để tìm lại cảm giác này.

Đơn giản là phụ nữ rất đề cao giá trị của sự quan tâm, đó không chỉ là tình dục mà còn muốn được nhận quà, được nhớ đến, được ghi nhận, được trò chuyện... Nếu những điều này không xảy ra trong gia đình thì họ thường hướng đến đối tượng mới để thỏa mong muốn này.

Khủng hoảng tuổi trung niên

Người ta thường cho rằng khủng hoảng tuổi trung niên chỉ ảnh hưởng đến những ai trong độ tuổi từ 35 đến 60, nhưng thực tế, nó không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác mà vào những biến cố trong cuộc sống.

Một sự kiện lớn, như mất đi người thân hoặc chạm đến một cột mốc quan trọng trong đời, có thể khiến một người phụ nữ rơi vào trạng thái hoang mang, đối diện với câu hỏi: "Mình đã làm được gì trong quãng đời còn lại?".

Xã hội vẫn vẽ nên một hình mẫu người phụ nữ "hoàn hảo", vừa có sự nghiệp, vừa có gia đình, vừa sống trọn vẹn đam mê. Và khi đối diện với thực tế rằng mình có thể chưa "có tất cả", cô ấy bắt đầu hoài nghi, trăn trở, thậm chí hành động trái với tính cách vốn có để lấp đầy những khoảng trống, để thử một lần sống đúng với khát khao của mình, hoặc để bù đắp cho những năm tháng đã trôi qua.

Vì sao phụ nữ dễ rung động khi ngoại tình?

Phụ nữ vốn sống bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Khi bước vào hôn nhân, họ kỳ vọng được chồng yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Nhưng khi những điều đó dần phai nhạt trong guồng quay cơm áo gạo tiền, sự trống trải trong lòng họ lớn dần. Và chỉ cần một người đàn ông khác xuất hiện đúng lúc, lấp đầy khoảng trống ấy, họ dễ dàng rung động.

Người ta thường cho rằng khủng hoảng tuổi trung niên chỉ ảnh hưởng đến những ai trong độ tuổi từ 35 đến 60, nhưng thực tế, nó không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác mà vào những biến cố trong cuộc sống.

Người đàn ông mới thường xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo: ga lăng, lịch thiệp, biết quan tâm, thành đạt. Sự đối lập quá lớn so với chồng khiến phụ nữ cho rằng mình đã gặp được "người đàn ông lý tưởng". Nhưng họ quên mất rằng, đôi khi tất cả chỉ là một lớp vỏ được dựng lên. Sau sự quan tâm ngọt ngào ban đầu có thể chỉ là màn kịch để chinh phục, sau vẻ hào nhoáng thành đạt có thể ẩn giấu một trái tim hời hợt.

Tâm lý thường thấy ở phụ nữ khi ngoại tình

Thích thú và đam mê

Nền tảng quan trọng bậc nhất của một cuộc hôn nhân chính là tình yêu. Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng vậy. Đặc biệt, hôn nhân cũng tạo nên khoảng cách rất lớn, khiến tình yêu của hai người thêm phai nhạt.

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nếu không biết cách giữ gìn, khoảng cách đi từ hôn nhân tới ngoại tình rất ngắn. Đó là lúc lửa tình yêu đã dần dần phai nhạt, hai người chỉ còn giữ nhau bằng tình nghĩa.

Vốn dĩ, tâm lý phụ nữ ngoại tình sẽ thấy thích thú, đam mê, giúp họ thỏa mãn thay vì cảnh hôn nhân ngột ngạt của hiện tại. Việc ngoại tình sẽ trở thành một giải pháp giúp người phụ nữ thoát ra khỏi những mệt mỏi trong cuộc sống của mình.

Hạnh phúc và lo sợ

Trạng thái ngoại tình giấu giếm mang lại cho người phụ nữ những cảm xúc rất khác. Tùy hoàn cảnh gia đình, họ có thể cảm thấy sợ hãi hay hạnh phúc. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng quan hệ của họ với chồng ở thời điểm đó.

Khi phụ nữ ngoại tình, họ biết việc ngoại tình không hề tốt đẹp. Và họ rất sợ bị người thân, bạn bè của mình phát hiện ra tình trạng ngoại tình của mình.

Phụ nữ ngoại tình sẽ thấy hạnh phúc. Đó là bởi cuộc tình vụng trộm mang tới cho họ những cảm giác mà hôn nhân không mang lại. Đặc biệt, những cuộc tình này thực sự có sức cám dỗ vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trừ khi gia đình đã đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn, người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy lo sợ. Bởi trong thâm tâm, họ biết việc ngoại tình không hề tốt đẹp. Và họ rất sợ bị người thân, bạn bè của mình phát hiện ra tình trạng ngoại tình của mình.

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