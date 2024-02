Nhồi nhét thêm 40 người, xe ô tô khách bị phạt 20 triệu đồng

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Hải Phòng cho biết, vào đêm 4/2), Trạm CSGT Quang Trung của đơn vị phát hiện xe ô tô khách chở quá số người quy định. Sau khi tiến hành lập biên bản, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính với nhà xe này.



Theo đó, vào lúc 23h45 ngày 4/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km12+500 thuộc QL10 (đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương), Trạm CSGT Quang Trung - Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng tiến hành kiểm tra xe khách BKS 18B-02538. Đây là loại xe 41 chỗ nằm do lái xe Vũ Văn Tiếp (cũng là chủ xe) điều khiển, chạy tuyến cố định Hải Hậu (Nam Định) - Móng Cái (Quảng Ninh) thuộc nhà xe Thuận Thảo.

Xe ô tô khách chở quá 40 người theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô khách đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông.

Trước sự việc trên, Trạm CSGT Quang Trung tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 20 triệu đồng và buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác theo đúng quy định; đồng thời đơn vị cũng yêu cầu lái xe cam kết không tái phạm.

