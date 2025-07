Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

Ngày 15/7, TAND TP Huế xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" đối với 6 bị cáo liên quan đường dây làm giả kính ô tô.

Danh tính các bị cáo gồm: Trần Quốc Lợi (SN 1978), Trịnh Thị Kim Như (SN 1988), Lê Minh Tùng (SN 1994), Lê Thị Nga (SN 1994), Hồ Văn Lợi (SN 1996) và Đặng Văn Minh Hiếu (SN 2006), cùng trú tại TP Huế.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Quốc Lợi và Trịnh Thị Kim Như là người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ sở "Kính ô tô Huế" tại địa chỉ 13 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TP Huế (nay là phường Thanh Thủy, TP Huế).

Cơ sở đăng ký kinh doanh hộ gia đình với ngành nghề mua bán phụ tùng ô tô, sửa chữa ô tô và dịch vụ in ấn do Như đứng tên đăng ký.

Từ đầu năm 2021, Trần Quốc Lợi nảy sinh ý định làm giả kính chắn gió ô tô các nhãn hiệu nổi tiếng như Peugeot, Honda, Huyndai, Kia… vì các sản phẩm chính hãng có giá thành cao, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trần Quốc Lợi mua kính chắn gió giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc mang nhãn hiệu XYG, sau đó tẩy xóa logo XYG rồi sử dụng máy in khắc laser để in giả logo của các hãng ô tô nổi tiếng. Địa điểm sản xuất chủ yếu đặt tại số 148 và 178 An Dương Vương, phường An Cựu.

Trần Quốc Lợi đầu tư các loại máy móc như máy đánh bóng, dung dịch tẩy kính, sơn, máy in laser chuyên khắc thủy tinh… Đồng thời chỉ đạo Như đứng tên giao dịch nhập khẩu kính từ Trung Quốc, thanh toán và mở tờ khai hải quan.

Các công đoạn từ thiết kế mẫu logo, tẩy xóa nhãn cũ, khắc logo mới và hoàn thiện sản phẩm được nhóm của Lợi thực hiện công phu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Trong đó, Lê Thị Nga phụ trách thiết kế file logo, Lê Minh Tùng điều khiển máy in laser, còn Hồ Văn Lợi và Đặng Văn Minh Hiếu phụ trách hỗ trợ khâu tẩy xóa, khắc và đóng gói.

Cơ sở tại số 13 Nguyễn Tất Thành được sử dụng làm điểm trưng bày, bán hàng và giao dịch với khách. Khi có khách đặt kính mang logo hãng nào, Lợi chỉ đạo nhân viên "sản xuất theo yêu cầu". Ngoài ra, kính giả cũng được làm sẵn để phục vụ nhu cầu thị trường.

Loạt kính ô tô giả nhãn hiệu nổi tiếng thời điểm công an phát hiện.

Ngày 13/12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ 495 kính chắn gió ô tô mang các logo giả của nhiều hãng lớn.

Theo điều tra, từ tháng 5/2023 đến 13/12/2023, các bị cáo hợp tác sản xuất tổng cộng 495 kính chắn gió ô tô giả, nếu tính theo giá hàng thật có tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Quốc Lợi 5 năm 6 tháng tù, Trịnh Thị Kim Như 5 năm 3 tháng tù; Lê Minh Tùng, Lê Thị Nga, Hồ Văn Lợi cùng mức án 5 năm tù; Đặng Văn Minh Hiếu 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.