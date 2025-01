Nhộn nhịp làng hoa xứ Nghệ

Chị Lưu Thị Kiều, chủ vườn hoa tại xã Nghi Ân, TP Vinh cho biết, đã bắt đầu nhập hoa từ 2 tháng trước. Các loại hoa chủ yếu được nhập từ các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình với đa dạng chủng loại.

Đủ loại hoa khoe sắc, để người dân lựa chọn và mua về chơi Tết.

"Năm nay, do ảnh hưởng của bão số 3, hoa của các nhà vườn ở phía Bắc bị thiệt hại, khiến giá hoa tăng từ 10-20% so với năm trước. Mặc dù giá hoa tăng, nhưng lượng khách đến mua hoa lại tăng so với năm trước, khiến chúng tôi đỡ lo lắng" - chị Kiều chia sẻ.

Nhiều loài hoa đủ màu sắc hút khách.

Theo các tiểu thương, năm nay họ đã nhập cây cảnh, hoa Tết về bán sớm hơn vì nhu cầu chơi hoa trước Tết của người dân tăng cao trong những năm gần đây.

Nhu cầu chơi hoa, cây cảnh Tết đã nhiều, song chủ yếu vẫn là các loại hoa bình dân, phân khúc rẻ như đào mini, tắc mini, cúc chậu mini…

Tiểu thương chăm chút từng chậu cây cảnh phục vụ khách mua.

Dù giá hoa tăng nhưng lượng khách đến mua hoa vẫn tăng hơn so với năm ngoài.

Ông Nguyễn Duy Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Ân, cho biết: "Địa phương có 3 làng nghề hoa, cây cảnh là Kim Phúc, Kim Mỹ và Kim Chi với khoảng 100 hộ làm nghề. Ngoài ra, nhiều hộ dân còn kết hợp trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh. Nghề trồng hoa, cây cảnh mang lại thu nhập khá cho các hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán".

